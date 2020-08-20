السفارة المغربية: 21 طائرة مساعدات الى مطار بيروت

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أعلنت السفارة المغربية، في بيان اليوم، أن "طائرة إضافية حطت البارحة في مطار رفيق الحريري، محملة بتجهيزات وأدوات طبية إضافية للمستشفى العسكري الميداني المغربي، المقام بجانب فوروم بيروت في منطقة الكرنتينا".

وقالت: "هكذا يكون الجسر الجوي الذي يحمل مساعدات المملكة المغربية إلى لبنان التي أمر بها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بلغ 21 طائرة نقلت 295 طنا من المواد الغذائية، 10 أطنان من المواد الطبية والأدوية، 10 أطنان من المعدات اللوجستية للايواء الاستعجالي، 11 طنا من المواد الطبية الخاصة بعلاج داء كورونا".

وختمت: "أما المستشفى الميداني العسكري للمملكة المغربية في بيروت، والذي يستقبل المصابين والمرضى للعلاج مند 10 آب، فبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من خدماته إلى 10 آب، 3073 شخصا تلقوا 6703 خدمة طبية. أما العمليات الجراحية التي أجريت خلال العشرة أيام الأولى من عمل المستشفى، فبلغت 52 عملية من بينها عمليات أجريت تحت التخدير الكامل".