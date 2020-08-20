5 إصابات من عائلة واحدة في هذه البلدة

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أعلنت بلدية كفرملكي، في بيان، أن "اللجنة تبلغت بتاريخ 15 الحالي إصابة أحد أبناء البلدة، وهو مقيم في بيروت وظهور أعراض على أحد أفراد عائلته المقيمين في البلدة، وعلى الفور تم الكشف عليهم والطلب منهم الحجر مع جميع الاشخاص المخالطين لهم، كما تم التواصل مع وزارة الصحة التي بدورها تجاوبت على الفور، وأرسلت فريقا لاجراء الفحوص على المخالطين والمصابين".

وأشارت الى أنه بتاريخ 17 الحالي صدرت نتيجة الفحص المخبري، وأكدت إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة والاخرين جاءت نتائجهم سلبية، ولكن التزموا الحجر بناء على توصيات اللجنة.

وطلبت البلدية من الجميع "ضرورة التزام توصيات وزارة الصحة واللجنة الصحية المكلفة للحماية من فيروس كورونا، إضافة الى التعليمات المتعلقة بالاقفال وحظر التجوال".