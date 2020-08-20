رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان يناشد وزير الداخلية

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ناشد رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان ايلي قزي ، وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي الى اعادة النظر في مواعيد فتح واغلاق معارض السيارات في لبنان.

وقال قزي: "على الرغم من ان القطاع يتجه نحو الإفلاس، نحاول انتشاله باللحم الحي، ولفت الى ان كافة المعارض مكشوفة على عكس الشركات والمكاتب، ونتقيّد بقواعد السلامة العامة وإجراءات الوقاية والتباعد الإجتماعي لذلك يمكن السماح لنا بالعمل أسوة بالقطاعات المستثناة."

وختم قزي ان "اصحاب المعارض لديهم إستحقاقات مالية، وسندات وشيكات والإغلاق سيتسبب لهم بمزيد من الضغوطات الى جانب الواقع الاقتصادي الصعب الذي يمر به هذا القطاع وصولاً الى الإقفال التام."