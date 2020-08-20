صوان يستكمل التحقيقات الإستنطاقية

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الجمهورية: مع استمرار التحقيقات في انفجار المرفأ، أصدر المحقق العدلي في الجريمة القاضي فادي صوان مذكرتي توقيف وجاهيتين، بعد استكمال التحقيقات الإستنطاقية أمس، في قصر العدل في بيروت.

والمذكرة الأولى صدرت في حق مدير دائرة المانيفست في المرفأ نعمة البراكس الذي استجوبه صوان قرابة 4 ساعات في حضور وكيله القانوني المحامي جان حشاش، أمّا المذكرة الثانية فصدرت في حق الموظف في المرفأ جوني جرجس بعد استجوابه في حضور وكيله القانوني المحامي سليمان فرنجية.

ومع صدور المذكرتين، يكون القاضي صوان قد أصدر منذ مباشرته التحقيقات، 4 مذكرات توقيف وجاهية: الأولى في حق مدير عام الجمارك بدري ضاهر، والثانية في حق رئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم، إضافة الى مذكرتي توقيف بحق البراكس وجرجس، على أن يستكمل صوان تحقيقاته مع باقي الموقوفين.