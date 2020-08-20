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عناوين الصحف ليوم الخميس 20 آب 2020

20
AUGUST
2020
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 الأخبار: لبنان إلى «النموذج الايطالي»: 15 ألف مصاب خلال 20 يوماً

واشنطن «يمكن أن تتعامل» مع حكومة تضم حزب الله؟ الفيتو السعودي على الحريري مستمر

 

 

 

نداء الوطن: عون يتراجع عن "الفيتو السابق" ويشترط "التفاهم المسبق"
بري يستعجل الاستشارات: الحريري أولاً

 

 

 


الديار: التكليف معلق على انضاج صيغة الحكومة... وعودة الحريري مرهونة بالتوافق
عون اكثر مرونة ... وبري مع سياسة الأبواب المفتوحة لحكومة فاعلة
الإقفال يبدأ غداً لفرملة كورونا... والمستشفيات تواجه ضغوطاً كبيرة

 

 

 



اللواء: ثغرة في الجدار الحكومي: بعبدا تدرس مبادرة برّي حول الحكومة العشرية
الحريري في الواجهة وأسماء التركيبة قيد الاتفاق.. وهيل يتحدث عن «حقبة حكام» انتهت في لبنان

 

 

 

 

النهار: كورونا يواصل أرقامه القياسية في لبنان: 589 إصابة خلال 24 ساعة!

 

 

 

 

 

الجمهورية: التسوية: لفصل الحكم عن الحكومة

 

 

 

 

البناء: المشاورات ستُحسم اسم الرئيس المكلف في عطلة الأسبوع… والاثنين تبدأ الاستشارات النيابية
عون وبرّي ينسقان الخطوات والكرة في ملعب الحريري... لحكومة تمثل وترضي الجميع / حزب الله يستغرب التراجع عن حكومة الوحدة ولا مشكلة بالتسمية... ومنفتح على الخيارات

 

 

 

 

the daily star: Lebanon's coronavirus cases reach 10,000 mark

 

 

 

 

l'orient le jour: Rafic Hariri, un destin libanais

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