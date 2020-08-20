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أسرار الصحف ليوم الخميس 20 آب 2020

20
AUGUST
2020
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اللواء: اسرار

همس
لم تُسقط دولة كبرى من حسابها التوجه إلى ممارسة ضغوطات كبيرة مستفيدة، من حيثيات حكم المحكمة الدولية، في ما خصَّ الموقف من حزب الله..


غمز
ما يزال وزراء يمارسون تصريف الأعمال من وزاراتهم، أسوة برئيسهم، الذي لم يغادر السراي الكبير بعد!


لغز
كشف مصرفيون أن التوجه في مرحلة ما بعد الخطة الاقتصادية التي لم ترَ النور، يتصل بمساعدة القطاع المصرفي على إعادة ترميم وضعه..

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

جزمت مصادر متابعة بأنّ ملف التحقيق في قضية المرفأ سيشهد "مفاجآت" حول الجهات التي كانت على علم بوجود النيترات.

عُلم أنّ الرئيس نبيه بري وعد الفرنسيين بأن يكون البلد أمام إصلاحات جذرية في حال مساعدته بإقناع الرئيس سعد الحريري بترؤس الحكومة.

أفيد بأنّ حزباً بارزاً نشر المئات من عناصره خلال الأيام الماضية عند مداخل بعض المناطق خشية حصول أي توتر أمني.

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر صحيّة بلوغ رقم الألف إصابة يومياً بفيروس كورونا نهاية الشهر ما لم يتحقق التزام وضبط على درجة عالية من الجدّية خلال فترة الإقفال التي كانت تتعرّض دائماً للاستثناءات لدرجة تفقدها فعاليتها. وقالت المصادر إن كثرة الكلام عن الخطر لا تعبر عن حقيقة حجم تقديره الفعلي.

 


كواليس

وصف مصدر دبلوماسيّ أوروبيّ زيارة رئيس الحكومة العراقيّة مصطفى الكاظمي إلى واشنطن بأهم جولات التفاوض الإيرانيّة الأميركيّة قبل الانتخابات الرئاسيّة، معتبراً اللقاءات التي مهّدت للزيارة على الجانب العراقي الإيراني دلالة على حجم أهميتها متوقعاً زيارة للكاظمي إلى طهران بعد عودته من واشنطن.

 

 

 


الجمهورية: أسرار


مستشفيات تقفل أقساماً تحت حجة الصيانة!

عُلم أن مستشفيات متضرّرة من الإنفجار أقفلت أقساماً منها تحت حجة الصيانة في حين أنها تضمّ مصابي كورونا ويخضعون للعلاج.

 

تقارير حول الفساد في المرفأ...

يتبيّن من التحقيقات الأولية والإستدعاءات أن أكثر من جهة في الحكومة تبلّغت قبل مدّة من إنفجار بيروت تقارير حول الفساد في المرفأ.

 

أعمال التفتيش عن مفقودين توقفت!

توقفت أعمال البحث والتفتيش عن مفقودين حول مبنى الإهراءات تخوّفاً من إنهيار المبنى الذي تصدّعت أساساته بشكل كبير.

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