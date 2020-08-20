"التيار" يتخذ اقصى مرونة ممكنة لتشكيل الحكومة .. عين التينة: وضع البلد لا يحتمل

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الديار: تقول مصادر عين التينة ان التشكيلة الحكومية لتحقيق حكومة فاعلة قابلة للنقاش والاخذ والرد بروح مسؤولة، وان علينا ان نتعاطى بروح المسؤولية بعيدا عن المزايدات والمناكفات والمصالح الضيقة لان وضع البلد لا يحتمل مثل هذا الاسلوب في التعاطي مع الاستحقاق الحكومي.

من جهتها، تلتزم اوساط الحريري الصمت، لكنها توحي بتمسكه بموقفه السابق لجهة ربط تكليفه تشكيل حكومة من غير الحزبيين.

وقد عمم الحريري على نواب كتلته والمسؤولين في التيار عدم التطرق الى هذا الموضوع في وسائل الاعلام.

ويبدو واضحا ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اخذ موقفا اكثر مرونة بعد استقالة حكومة الرئيس دياب وبعد زيارته مؤخرا لعين التينة ، وانه ليس مصرا على الحكومة الحيادية كما كان يصرح في السابق. وهو يؤيد ترشيح الحريري لتأليف الحكومة الجديدة.

اما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فيصر على حكومة حيادية بالكامل ويعارض تكليف الحريري.

ويلتزم حزب الله الصمت لكنه يؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولا يمانع تكليف الحريري في هذا الاطار.

ووفقا للمعلومات، فإن رئيس التيار الحر ابلغ البعض ان التيار وتكتل لبنان القوي يتخذ اقصى مرونة ممكنة لتشكيل الحكومة مع الاخذ بعين الاعتبار التمثيل السياسي والنيابي، وهو منفتح في الوقت نفسه على كل الافكار.

ويحرص على عدم الدخول في تسمية الرئيس المكلف مع عدم ممانعته سابقا تسمية السفير نواف سلام. لكن المعلومات المتوافرة تشير الى انه لن يمانع تكليف الحريري في اطار التوافق على صيغة الحكومة.