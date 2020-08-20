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عودة الحريري مرهونة بالتوافق

20
AUGUST
2020
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الديار: ما الذي احدثه حكم المحكمة الخاصة بلبنان بشأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟ هذا السؤال طرح غداة القرار الذي خيب آمال المغالين في الرهان عليه لانعاش آمالهم في محاربة ح ز ب ال ل ه وحلفائه، وترك انطباعا لدى الاوساط المراقبة بأن مرور هذا الاستحقاق فى اطار هذا الحكم الذي يبرىء الحزب وقيادته ومن دون حدوث مضاعفات سلبية على الارض يساعد على التعامل مع الملف الحكومي بأجواء اكثر مرونة .

 

ووفقا لهذه الاوساط، فان رد فعل الرئيس الحريري المعتدل وقدرته على التحكم بالشارع السني اول من امس عزز فرصته بالعودة الى رئاسة الحكومة لا سيما في ظل الدعم الذي يلقاه من قوى وكتل وازنة في المجلس.

 

وتضيف المعلومات ان الرئيس بري الذي زار بعبدا امس والتقى رئيس الجمهورية ينشط ويضغط للاسراع في تشكيل الحكومة في اقرب وقت، وانه التقى مع الرئيس عون على هذه الرغبة وتوفير كل الظروف لتحقيق هذا الهدف.

 

وتكشف مصادر مطلعة «للديار « ان بري لا يخفي بل اكد مؤخرا غير مرة انه يؤيد تكليف الحريري وانه عبر عن هذا الموقف للرئس عون امس بعد ان كان اعلن موقفه هذا اكثر من مرة.

 

وتضيف المصادر ان لقاء الرئيسين امس جاء بعد الاتصال الذي جرى بينهما الاثنين الماضي، وانهما اتفقا على العمل والتعاون لتنضيج الاجواء للحكومة تمهيدا للاستشارات النيابية الملزمة التي سيحدد موعدها الرئيس عون في وقت لاحق.

 

وتقول المصادر ايضا عون وبري اتفقا على ابقاء التواصل بينهما ناشطا في هذا الاطار، وان الاجواء مشجعة وليست سلبية لكنها تحتاج الى مزيد من المشاورات على اكثر من صعيد. ومن المنتظر ان تنشط الاتصالات بين عين التينة وبيت الوسط حول تركيبة الحكومة الجديدة وطبيعتها.

 

وترى المصادر ان حركة الرئيس بري الناشطة من شأنها ايضا ان تخلق مناخا اكثر ملاءمة لتقبل رئيس الجمهورية عودة الحريري لا سيما بعد ابلاغه من يهمه الامر انه لا يضع فيتو عليه مع التأكيد في الوقت نفسه على مراعاة الاصول ومصلحة الجميع.

 

وحول الاجواء والمواقف التي تحيط بتسمية الرئيس المكلف، كشفت معلومات لـ«الديار» ان مرجعا بارزا قال امام بعض زواره ان الحريري بات يملك فرصة اقوى للعودة الى رئاسة الحكومة، لكنه حرص ايضا على القول ان كل شيء مرهون ايضا بالتوافق على طبيعة وتركيبة الحكومة، وان هذا الامر خاضع للاخذ والرد في ظل رغبة من الاطراف الاخرى على ابداء مرونة واضحة لتأليف الحكومة وعدم اطالة فترة الانتظار كما كان يحصل في السابق.

الديار
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