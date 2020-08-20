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فضل الله: ماكرون التقى رعد مرتين!

20
AUGUST
2020
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الأخبار: أشار عضو كتلة الوفاء لل م ق او م ة النائب حسن فضل الله إلى أن «قرار المحكمة الدولية لا يعنينا، ولا أي تفاعلات ناجمة عنه». وفي حديث إلى قناة «الميادين»، قال إنه «بوعي الناس استطعنا تجاوز الفتنة وجر البلد إلى ما لا تحمد عقباه، فقد شاهدنا على شاشات التلفزة من حاول الاستثمار، لكن نحن في ح ز ب ال ل ه حريصون جداً على هذا البلد وعلى السلم الأهلي فيه».

 

وأضاف «هناك من يعيش على الأوهام بأنه قادر على إضعاف ح ز ب ال ل ه ولا يدرك حجم جمهور ال م ق او م  ة، وكل من يحاول استهداف ال م ق ا و م ة يصطدم دائماً بصلابة جمهورها». ولفت إلى أنه «ليس لدينا مشكلة في عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، وحتى الآن لا يوجد اسم محدد جرى الاتفاق عليه لرئاسة الحكومة»، كاشفاً أن «النائب محمد رعد التقى الرئيس الفرنسي مرتين، ونحن لم نكشف سابقاً عن أحدهما». وأشار إلى أنه «إذا كانت المساعدات مربوطة بالإصلاحات، فهذا أمر مقبول، لأن الإصلاحات أصلاً هي مطلب لنا».

 


وأوضح فضل الله أن الحزب «يختلف مع الوزير جبران باسيل بشأن كلامه عن أننا لا نعمل ولا نسير في مكافحة الفساد، وعلاقتنا بالتيار الوطني الحر متينة».

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