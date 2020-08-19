هيل: مستعدون لمساعدة الحكومة اللبنانية... ولكن هذه هي الشروط!

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أكّد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ديفيد هيل ان مشاكل لبنان لا يمكن حلها من الخارج وتتطلب قيادة ملتزمة بالإصلاح، لافتاً الى ان لبنان بحاجة لتطبيق إصلاحات اقتصادية ونقدية ومحاربة الفساد المستشري وتحسين الشفافية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن هيل قوله بأن واشنطن لن تقدم مساعدات طويلة الأجل للبنان حتى ترى قيادة قادرة على الإصلاح والتغيير، فبعض بالإصلاحات الإضافية المطلوبة في لبنان يشمل تنويع الاقتصاد ومراجعة نظام الكهرباء ومراجعة حسابات البنك المركزي.

واعتبر ان واشنطن تمكنت من التعامل مع حكومات لبنانية سابقة تضمنت عناصر من حزب الله، مشيراً الى ان الإصلاحات الضرورية تتعارض مع مصالح جميع الأطراف التي تريد بقاء الوضع الراهن في لبنان بمن فيهم حزب الله



وختم بأنّ "الشعب اللبناني يرى حكاما يستغلون النظام لإثراء أنفسهم ويتجاهلون المطالب الشعبية".