living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الخطيب يلتقي السفير العراقي ممثلاً باسيل: نثمن الدعم العراقي للحكومة والشعب

19
AUGUST
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بتكليف من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، زار نائب رئيس التيار للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب، الـوزيـر العراقي الـمـفـوض لدى لبنان أمـيـن عـبـدالالـه الـنـصـرواي، على رأس وفد من التيار.

وتميزت الزيارة بروح الاخوة والمقاربة المشتركة للكثير من الأمور. و كانت مناسبة للوزير الخطيب للتأكيد على العلاقة المميزة التي تجمع الشعبين اللبناني والعراقي وشكر السلطات العراقية، والتي كانت اول من بادر لتقديم المساعدات من مواد نفطية وغيرها حتى قبل وقوع الانفجار الفاجعة في بيروت.
وفي هذا السياق تمنى الخطيب الاستمرار بتوجيه المساعدات بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية من مواد بناء وتسهيل عملية التصدير وتقديم فرص عمل للبنانيين حسب مؤهلاتهم.

من ناحيته أثنى السفير النصراوي بالتعاون الأخوي بين البلدين مبديا ترحيبه بالوفد. واشار الى ان اكثر ما افرحه ان المساعدات الشعبية شكلت علامة فارقة لافتاً الى ان المساعدات الرسمية العراقية سوف تستمر على دفعات.
ووعد السفير العراقي بأن يتابع مسألة إرسال الحاجات الاخرى وفق الأطر الدبلوماسية المعتمدة.
وحمّل النصراوي الوفد تحيات العراق الحارة شعباً وقيادة لجانب فخامة الرئيس عون و رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout