الخطيب يلتقي السفير العراقي ممثلاً باسيل: نثمن الدعم العراقي للحكومة والشعب

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بتكليف من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، زار نائب رئيس التيار للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب، الـوزيـر العراقي الـمـفـوض لدى لبنان أمـيـن عـبـدالالـه الـنـصـرواي، على رأس وفد من التيار.



وتميزت الزيارة بروح الاخوة والمقاربة المشتركة للكثير من الأمور. و كانت مناسبة للوزير الخطيب للتأكيد على العلاقة المميزة التي تجمع الشعبين اللبناني والعراقي وشكر السلطات العراقية، والتي كانت اول من بادر لتقديم المساعدات من مواد نفطية وغيرها حتى قبل وقوع الانفجار الفاجعة في بيروت.

وفي هذا السياق تمنى الخطيب الاستمرار بتوجيه المساعدات بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية من مواد بناء وتسهيل عملية التصدير وتقديم فرص عمل للبنانيين حسب مؤهلاتهم.



من ناحيته أثنى السفير النصراوي بالتعاون الأخوي بين البلدين مبديا ترحيبه بالوفد. واشار الى ان اكثر ما افرحه ان المساعدات الشعبية شكلت علامة فارقة لافتاً الى ان المساعدات الرسمية العراقية سوف تستمر على دفعات.

ووعد السفير العراقي بأن يتابع مسألة إرسال الحاجات الاخرى وفق الأطر الدبلوماسية المعتمدة.

وحمّل النصراوي الوفد تحيات العراق الحارة شعباً وقيادة لجانب فخامة الرئيس عون و رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.