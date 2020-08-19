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مذكرة لتنظيم جداول مناوبة في مديريات ومكاتب الضمان عملا باجراءات التعبئة العامة

19
AUGUST
2020
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 اصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة حملت الرقم 73، حول تنظيم جداول مناوبة في مديريات ومكاتب الصندوق، وجاء فيها: "استنادا الى قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1003 تاريخ 18/08/2020، المتعلق بالاقفال بالحد الاقصى ضمن اجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، اعتبارا من 21/08/2020 ولغاية 7/07/2020، يطلب الى جميع مديريات ومكاتب الصندوق:
1- تنظيم جداول مناوبة خلال الفترة المشار اعلاه، بنسبة جهوزية لا تزيد عن 50% من عدد المستخدمين، او بما يتناسب مع حاجات المديريات والمكاتب وبحسب ما يقتضيه حسن سير العمل.

2- ايداع المديرية العامة خلال 24 ساعة جداول المناوبة المنظمة.

3- الالتزام بإجراء المناوبة المطلوبة، والتشدد بتطبيق اجراءات الوقاية ومنع الاكتظاظ والزام المستخدمين بوضع الكمامة تحت طائلة المساءلة".

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