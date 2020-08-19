ما جديد التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت؟

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أصدر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان مذكرتي توقيف وجاهيتين، بعد استكمال التحقيقات الإستنطاقية اليوم في قصر العدل في بيروت.



والمذكرة الأولى صدرت في حق مدير دائرة المانيفست في المرفأ نعمة البراكس الذي استجوبه صوان قرابة أربع ساعات في حضور وكيله القانوني المحامي جان حشاش، أما المذكرة الثانية فصدرت في حق الموظف في المرفأ جوني جرجس بعد استجوابه في حضور وكيله القانوني المحامي سليمان فرنجية.



ومع صدور مذكرتي اليوم، يكون القاضي صوان قد أصدر لغاية تاريخه، ومنذ مباشرته للتحقيقات، 4 مذكرات توقيف وجاهية: الأولى في حق مدير عام الجمارك بدري ضاهر والثانية في حق رئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم، على أن يستكمل صوان تحقيقاته مع باقي الموقوفين.