living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذا ما كشفه محمد رعد عن الحكومة الجديدة

19
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانيّة اللبنانيّة للميادين، إن "أميركا حددت سقوفاً لتشكيل الحكومة، بعد تحدث فرنسا عن حكومة وحدة وطنيّة"، مضيفاً أن "لا مشكلة مع أيّ مبادرة طالما هناك أطراف محليّون يعلمون مصلحتهم".


وأعلن رعد أن آخر وصف مطروح من قبل أطراف خارجيّة للحكومة المقبلة هو "حكومة المهمات المستقلة"، دون أن يوضح المقصود بذلك.


وبشأن المبادرات الخارجية علق رعد قائلاً إنها "وبعد أن أطلت علينا في اليوم الأول انكفأت لغتها في اليوم الثاني، وتزاحمت المبادرات مع بعضها البعض، وتضاربت المصالح"، وأضاف أن الآن يوجد تعقيدات ليس من السهل تخطيها باستشارات نيابية ملزمة قريباً.


ولفت إلى أن الحديث عن "حكومة وحدة وطنية تجمع كل الفرقاء يبدو أنه انسحب من التداول، والآن صاروا يطالبون بتشكيل حكومة مهمات مستقلة".


وعن مبادرة فرنسا أشار رعد إلى أنه حين تحدثوا عن حكومة وحدة وطنية تدخلت أميركا لـ"وضع السقوف".


هدف البوارج ليس عسكرياً
وبشأن البوارج والسفن التي رست على السواحل اللبنانية عقب انفجار مرفأ بيروت، أشار رعد إلى أن "هدف البوارج ليس عسكرياً، إنما عرض عضلات لتعزيز الحضور من أجل تنفيذ مهام إغاثية".


انتصار تموز 2006، هو "محطة استثنائيّة"
كلام رعد جاء خلال زيارة لوفد من شبكة الميادين إلى مكتب كتلة "الوفاء للمقاومة"، للتهنئة بذكرى انتصار تموز، وتقديم واجب العزاء بانفجار مرفأ بيروت.


رعد أبرز أن انتصار تموز 2006، هو "محطة استثنائيّة، ونسعى لأن تكون اعتيادية، فقدر هذه الأمة النصر وليس الهزيمة، وقدرها الصعود وليس النزول أو المراوحة، لكن عندما نستحضر النصر يجب أن نستحضر قضيتنا التي نتبناها، وقضيتنا هي قضية الإنسان، قضية كرامته أيّاً يكن".


ولفت رعد إلى أنه "قبل عام 2006 لم يكن يخطر في بالنا أن يحضر الفيتو الروسي في المجتمع الدولي، لكن الآن نشهده في أكثر من مكان". وأضاف أنه "في المنطقة كان معنا إيران وسوريا، أما الآن فيوجد محوراً مفتوحاً".


كما تحدث رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" بشأن التطبيع الإماراتي مع "إسرائيل"، معتبراً أنه "في الوقت الذي نسجل انتصاراً استثنائياً في هذه الأمة، تحتشد قوى الأمة البائسة التي ارتضت أن تكون حرساً للمشاريع الاستعمارية، من أجل أن تلوي ذراع المقاومة وأن تسقط مفهوم المقاومة، وهم يرون أن القوى النافذة في العالم لن تعطي للإنسانيّة حقوقها من دون مقاومة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout