رسالة من مصاب بكورونا .. "للمكابرين أو الخائفين"

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وجّه أحد أبناء عكار المصابين بكورونا عمر حيدر، رسالة بعنوان "لازم نحكيها متل ما هي للمكابرين او الخائفين من المرض".



وجاء في الرسالة: "انا مصاب بالكورونا،الفرق بيني وبين غيري انني عندما ظهرت علي عوارض بسيطة اجريت فحص PCR وتأكدت انني مصاب، أما غيري وهم الأكثرية للأسف إما مكابرين،او خائفين،او انهم لا يزالون يعتبرون الفيروس كذبة او مؤامرة كونية".



وأضاف عمر حيدر قائلاً: "للمكابربن اقول لهم بأنكم مجرمون في حق انفسكم وفي حق غيركم وللخائفين اقول انه فيروس ضعيف، اما الذين يعتبرونه مؤامرة كونية، فهذه أكبر مشكلة، بهذه الحالة انتم جهلة ومجرمون وعديمو الانسانية".



وختم رسالته: "تهربكم من الفحص لا ينسف اصابتكم بالفيروس وبالتالي انتم قنابل موقوتة تتنقل بين عباد الله. الكورونا ليست كذبة اتقوا الله بأنفسكم وبأهاليكم وبأبناء بلدكم".