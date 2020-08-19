اضاءة برج في العاصمة الكورية بألوان العلم اللبناني اليوم تعبيرا عن التعزية بضحايا الانفجار

A + A -

أعلنت وكالة يونهاب للانباء، ان عاصمة كوريا الجنوبية ستضيء اليوم، برج جبل نامسان، المعلم الأول الذي يرمز للعاصمة، بالأنوار بألوان العلم اللبناني الأحمر والأخضر والأبيض، للتعبير عن التعزية بضحايا الانفجار الأخير في بيروت وذلك لمدة ساعتين ابتداء من الساعة السابعة مساء.

وأشارت الى ان هذه الفعالية جاءت استجابة لطلب السفارة اللبنانية لدى كوريا الجنوبية.



وذكرت الوكالة ان انفجارا هائلا وقع في بيروت في اليوم الرابع من الشهر الحالي ما أدى الى مقتل حوالى 200 شخصا حاليا و6 آلاف من المصابين.

وقال القائم بأعمال عمدة سيول سيو جونغ- هيوب في هذه المناسبة: "نشاطر الشعب اللبناني وسكان بيروت أحزانهم وننقل لهم عزاء ومواساة الشعب الكوري".