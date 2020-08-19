living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة موظفي وعمال اهراء الحبوب تنعي العمال الذين قضوا بتفجير المرفأ

19
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن نقابة موظفي وعمال اهراء الحبوب البيان الاتي:

سيبقى الارز شامخا .. وكلما امتدت يد الغدر لكسر غصن منه ، رويناه بدمائنا ...

ستبقى بيروت سيدة العواصم .... وكلما هدمت بنيانها ،
أقمناها من تحت الردم ببنيانا...

وبمزيد من الأسى تزف نقابة موظفي و عمال اهراء الحبوب، كوكبة من خيرة شبابها ، قضوا بالتفجير الغادر يوم الثلاثاء 4\8\2020، اثناء تأديتهم واجبهم ، الذي لم تقو عليه كل الصعاب المتعاقبة التي مر بها الوطن ، وكانوا المثال للعامل المثابر الذي يقوم بالعمل الدؤوب لتأمين حبة القمح لكل ابناء الوطن.


فلكم الرحمة أيها الشهداء:

غسان الحصروتي ، حسين بشر ، حسن حيدر ، شوقي علوش ، خليل عيسى ، جو اندون ، جو عقيقي.


كما تهنئ النقابة الزملاء الياس نهرا ، ميشال عبدو ، رامز منصور ، حسن مرتضى ، امبدا الحاج ، بسلامتهم و تتمنى لهم الشفاء العاجل.


واذ تهيب النقابة بدور الجيش اللبناني سياج الوطن وحامي مجده ، الدفاع المدني، الصليب الاحمر اللبناني، فرق الإنقاذ الأجنبية وكل من إدارة وموظفي الإهراءات، وشاكرة اياهم على الجهود الجبارة  لاكثر من اسبوع دون توقف عاملين على رفع الانقاض و البحث عن الضحايا .

الرحمة لجميع الشهداء والتعزية لأهاليهم و الشفاء العاجل للجرحى .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout