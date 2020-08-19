نقابة موظفي وعمال اهراء الحبوب تنعي العمال الذين قضوا بتفجير المرفأ

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صدر عن نقابة موظفي وعمال اهراء الحبوب البيان الاتي:

سيبقى الارز شامخا .. وكلما امتدت يد الغدر لكسر غصن منه ، رويناه بدمائنا ...

ستبقى بيروت سيدة العواصم .... وكلما هدمت بنيانها ،

أقمناها من تحت الردم ببنيانا...

وبمزيد من الأسى تزف نقابة موظفي و عمال اهراء الحبوب، كوكبة من خيرة شبابها ، قضوا بالتفجير الغادر يوم الثلاثاء 4\8\2020، اثناء تأديتهم واجبهم ، الذي لم تقو عليه كل الصعاب المتعاقبة التي مر بها الوطن ، وكانوا المثال للعامل المثابر الذي يقوم بالعمل الدؤوب لتأمين حبة القمح لكل ابناء الوطن.



فلكم الرحمة أيها الشهداء:

غسان الحصروتي ، حسين بشر ، حسن حيدر ، شوقي علوش ، خليل عيسى ، جو اندون ، جو عقيقي.



كما تهنئ النقابة الزملاء الياس نهرا ، ميشال عبدو ، رامز منصور ، حسن مرتضى ، امبدا الحاج ، بسلامتهم و تتمنى لهم الشفاء العاجل.



واذ تهيب النقابة بدور الجيش اللبناني سياج الوطن وحامي مجده ، الدفاع المدني، الصليب الاحمر اللبناني، فرق الإنقاذ الأجنبية وكل من إدارة وموظفي الإهراءات، وشاكرة اياهم على الجهود الجبارة لاكثر من اسبوع دون توقف عاملين على رفع الانقاض و البحث عن الضحايا .

الرحمة لجميع الشهداء والتعزية لأهاليهم و الشفاء العاجل للجرحى .