توقيع اتفاقية لحفظ أرشيف بلدية بشري

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تم توقيع اتفاقية تعاون بين مركز فينيكس للدراسات اللبنانية فيجامعة الروح القدس - الكسليك وبلدية بشري ممثلة برئيسها الأستاذ فريدي كيروز وبحضور عضو المجلس البلدي أنطوان رحمة ورئيس قسم البلدية طوني سكر.

هدفت الاتفاقية الى تعقيم، تصنيف ورقمنة أرشيف البلدية الذي يوثق مراحل مهمة من العمل البلدي والذي يعود بعضه الى تاريخ تأسيس القوميسيون البلدي في بشري.

أتى هذا التعاون انطلاقاً من حرص مجلس بلدية بشري في الحفاظ على أرشيف البلدية وتكملة للهدف الأساسي لمركز فينيكس للدراسات اللبنانية في مساعدة المؤسسات والأفراد في حفظالذاكرة الحضارية للبنان وجعلها في متناول كل أكاديمي وباحث.