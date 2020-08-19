لجنة مراقبة هيئات الضمان (شركات التأمين): لضرورة تغطية الأضرار المؤمَّنة الناتجة عن الإنفجار

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يهم لجنة مراقبة هيئات الضمان أن تُعلم المؤمّنين، أن عدداً من الإعلانات والكتب الصادرة عن بعض شركات التامين حول التعويض عن الأضرار المؤمَّنة نتيجة إنفجار مرفأ بيروت تفتقر للدقة والوضوح، وقد وجهت اللجنة كتباً إلى كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان تعلمها بضرورة تغطية الأضرار المؤمَّنة الناتجة عن الإنفجار وفق شروط ومنافع عقد الضمان الصادر عنها دون تأخير تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقها.

وتدعو اللجنة كافة المؤمَّنين للاتصال بمكتب تلقي الشكاوى لدى اللجنة ICC Care للإستفسار أو تقديم شكوى عبر الرقم التالي: 81999069