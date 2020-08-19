21 سفينة رست في مرفأ بيروت خلال اسبوع

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أكّد المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي أن قائد الجيش وضع كل جهود الجيش في خدمة المرفأ من دون أي ضوابط مشيرا الى ان عناصر الجيش قامت بعملية مسح لتقدير حجم الأضرار.



وأوضح القيسي، في مؤتمر صحفي، أن الجيش قام بتنظيف الباحة رقم 3 والارصفة 11 و12 و13 وقال: طلبنا من قائد الجيش تنظيف ارصفة 14 و15 التي تم رمي الركام فيها وتم رسو بواخر على هذه الارصفة.



وكشف أنه "خلال اسبوع اي من 11 آب لغاية الامس رست 21 سفينة 12 منها تحتوي على حاويات و9 محملة ببضائع مختلفة اضافة لـ6 بواخر دولية وتم تفريغ 8703 حاويات و51 ألف طن بضائع مختلفة وهذا ما ابهر المجتمع الدولي".



وشدد القيسي على ان مرفأ بيروت اصبح على جهوزية تامة لاستقبال البواخر وتأمين الاستيراد والتصدير بطريقة طبيعية مؤكدا ان المرفأ سيبقى رئة لبنان ولن يركع.