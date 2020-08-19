إجراءات وقائية مشددة في هذه البلدة بعد ثبوت حالة كورونا

اصدرت خلية الأزمة في بلدة مركبا، بياناً تضمن إجراءات وقائية مشددة، بعد ثبوت حالة مصابة بكورونا، ودعت الاهالي الى التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي.
وجاء في بيان الخلية:
“بعد ثبوت حالة إيجابية بفيروس COVID 19 في بلدتنا مركبا، يهمنا ايضاح ما يلي:
– تم أخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الحالة والقيام بالاجراءات اللازمة.
– تم تحديد المخالطين المباشرين وحجرهم منذ الإشتباه بالإصابة وإحتواء انتشار الفيروس.
– نطلب كل من خالط المصاب أو المخالطين المباشرين له إبلاغنا على الرقم:
70/645487
70/926938
– نطلب من أهلنا الاعزاء اخذ كافة تدابير الحيطة والحذر في هذه الفترة عبر الإلتزام بالقوانين والإجراءات المتبعة الصادرة عن وزارة الصحة العامة وبلدية مركبا في هذا الشأن لاسيما الحجر المنزلي .
– نطلب من أهلنا الكرام عدم الخروج من منازلهم الا للضرورة وتحديد شخص واحد من كل منزل لتأمين الاحتياجات.
– يطلب من المؤسسات التجارية والغذائية التزام الضوابط المقررة وعدم دخول الافراد الى المحلات.
– نؤكد على التزام غسل اليدين المتكرر واستخدام المعقمات
– ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل أمر واجب وسنضطر آسفين الى اتخاذ الاجراءات الحاسمة مع المخالفين
-نطلب التجاوب مع كافة الفرق العاملة لنعمل جميعا على حفظ بلدتنا وحمايتها”.