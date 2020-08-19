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إجراءات وقائية مشددة في هذه البلدة بعد ثبوت حالة كورونا

19
AUGUST
2020
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اصدرت خلية الأزمة في بلدة مركبا، بياناً تضمن إجراءات وقائية مشددة، بعد ثبوت حالة مصابة بكورونا، ودعت الاهالي الى التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي.

وجاء في بيان الخلية:

“بعد ثبوت حالة إيجابية بفيروس COVID 19 في بلدتنا مركبا، يهمنا ايضاح ما يلي:
– تم أخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الحالة والقيام بالاجراءات اللازمة.
– تم تحديد المخالطين المباشرين وحجرهم منذ الإشتباه بالإصابة وإحتواء انتشار الفيروس.
– نطلب كل من خالط المصاب أو المخالطين المباشرين له إبلاغنا على الرقم:
70/645487
70/926938
– نطلب من أهلنا الاعزاء اخذ كافة تدابير الحيطة والحذر في هذه الفترة عبر الإلتزام بالقوانين والإجراءات المتبعة الصادرة عن وزارة الصحة العامة وبلدية مركبا في هذا الشأن لاسيما الحجر المنزلي .
– نطلب من أهلنا الكرام عدم الخروج من منازلهم الا للضرورة وتحديد شخص واحد من كل منزل لتأمين الاحتياجات.
– يطلب من المؤسسات التجارية والغذائية التزام الضوابط المقررة وعدم دخول الافراد الى المحلات.
– نؤكد على التزام غسل اليدين المتكرر واستخدام المعقمات
– ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل أمر واجب وسنضطر آسفين الى اتخاذ الاجراءات الحاسمة مع المخالفين
-نطلب التجاوب مع كافة الفرق العاملة لنعمل جميعا على حفظ بلدتنا وحمايتها”.

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