إجراءات وقائية مشددة في هذه البلدة بعد ثبوت حالة كورونا

A + A -

اصدرت خلية الأزمة في بلدة مركبا، بياناً تضمن إجراءات وقائية مشددة، بعد ثبوت حالة مصابة بكورونا، ودعت الاهالي الى التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي.

وجاء في بيان الخلية:

“بعد ثبوت حالة إيجابية بفيروس COVID 19 في بلدتنا مركبا، يهمنا ايضاح ما يلي:

– تم أخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الحالة والقيام بالاجراءات اللازمة.

– تم تحديد المخالطين المباشرين وحجرهم منذ الإشتباه بالإصابة وإحتواء انتشار الفيروس.

– نطلب كل من خالط المصاب أو المخالطين المباشرين له إبلاغنا على الرقم:

70/645487

70/926938

– نطلب من أهلنا الاعزاء اخذ كافة تدابير الحيطة والحذر في هذه الفترة عبر الإلتزام بالقوانين والإجراءات المتبعة الصادرة عن وزارة الصحة العامة وبلدية مركبا في هذا الشأن لاسيما الحجر المنزلي .

– نطلب من أهلنا الكرام عدم الخروج من منازلهم الا للضرورة وتحديد شخص واحد من كل منزل لتأمين الاحتياجات.

– يطلب من المؤسسات التجارية والغذائية التزام الضوابط المقررة وعدم دخول الافراد الى المحلات.

– نؤكد على التزام غسل اليدين المتكرر واستخدام المعقمات

– ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل أمر واجب وسنضطر آسفين الى اتخاذ الاجراءات الحاسمة مع المخالفين

-نطلب التجاوب مع كافة الفرق العاملة لنعمل جميعا على حفظ بلدتنا وحمايتها”.