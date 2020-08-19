مدير مستشفى "الحريري": فقدنا ما يكفي من الأرواح مؤخرًا، ولا ينبغي أن نفقد المزيد

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تناول مدير مستشفى رفيق الحريري، الدكتور فراس أبيض قرار الإغلاق الجزئي.

وعلى حسابه على "تويتر"، كتب أبيض: "يوم الجمعة ، وسط ارتفاع غير مسبوق لأرقام كورونا، يدخل لبنان في إغلاق جزئي. تهدف الاجراءات الى تقييد المخالطة غير الضرورية، مع تجنب تعطيل أنشطة جهود الترميم والاصلاح بعد الانفجار، او اغلاق المطار. باختصار، تهدف الاجراءات إلى استعادة السيطرة. ثلاث قضايا ستكون أساسية:

هل ستلتزم العامة بإجراءات السلامة؟ في الماضي، وجد البعض طرقًا لتجاوز القيود. تم الإبلاغ عن حفلات (فقرا، المسابح)، أعراس، جنازات، عدم التزام بالحجر، هذا يمكن أن يحبط أي سياسة عامة. لا يمكن للسلطات أن تكون موجودة في كل مكان. يجب أن يكون الجمهور مسؤولا.