عناوين الصجف ليوم الأربعاء 19 آب 2020

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البناء: لا أدلّة على معرفة أو تورّط سورية وحزب الله بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري

المحكمة تُسقط التحقيق وتفتح بالتبرئة والإدانة باب الدعوات لاستقالة المدعي العام / 15 سنة ومليار دولار من دون معرفة الانتحاريّ وصاحب السيارة ومَن جنّد شهود الزور



الأخبار: منتهية الصلاحية

الديار: المحكمة الدولية تدّعي على 4 متهمين وتبرئ ثلاثة وتتّهم عياش

لا أدلة واثباتات على الجهة التي وجّهت الأوامر لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري

اللواء: الحريري يقبل حكم المحكمة: على حزب الله التعاون

إدانة سليم عياش.. وري لا يستبعد الدوافع السياسية لسوريا والحزب





نداء الوطن: المحكمة وثّقت الأبعاد السياسية لجريمة 14 شباط... والحريري: لا تضحية بعد اليوم

الحقيقة "المُرّة": "حزب الله" مُدان وقرينة البراءة "تسليم سليم"





النهار: الحكم: إدانة الرأس المنفذ وكشف المؤامرة السياسية



الجمهورية: 15 سنة.. لإدانة عياش

the daily star: STL finds Ayyash guilty, acquits three



l'orient le jour: Le jugement divise les milieux des juristes