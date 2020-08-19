عناوين الصجف ليوم الأربعاء 19 آب 2020

البناء: لا أدلّة على معرفة أو تورّط سورية وحزب الله بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري
المحكمة تُسقط التحقيق وتفتح بالتبرئة والإدانة باب الدعوات لاستقالة المدعي العام / 15 سنة ومليار دولار من دون معرفة الانتحاريّ وصاحب السيارة ومَن جنّد شهود الزور
الأخبار: منتهية الصلاحية
الديار: المحكمة الدولية تدّعي على 4 متهمين وتبرئ ثلاثة وتتّهم عياش
لا أدلة واثباتات على الجهة التي وجّهت الأوامر لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري
اللواء: الحريري يقبل حكم المحكمة: على حزب الله التعاون
إدانة سليم عياش.. وري لا يستبعد الدوافع السياسية لسوريا والحزب
نداء الوطن: المحكمة وثّقت الأبعاد السياسية لجريمة 14 شباط... والحريري: لا تضحية بعد اليوم
الحقيقة "المُرّة": "حزب الله" مُدان وقرينة البراءة "تسليم سليم"
النهار: الحكم: إدانة الرأس المنفذ وكشف المؤامرة السياسية
الجمهورية: 15 سنة.. لإدانة عياش
the daily star: STL finds Ayyash guilty, acquits three
l'orient le jour: Le jugement divise les milieux des juristes