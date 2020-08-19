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أسرار الصجف ليوم الأربعاء 19 آب 2020

19
AUGUST
2020
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اللواء: اسرار

همس
يخشى دبلوماسيون أن تمتد فترة طويلة تقديم المساعدات للمواطنين، عطفاً على ربطها بالاصلاحات البعيدة!

 

غمز
تقتصر فيزا شيغن، التي أعادت فرنسا منحها للبنانيين، فقط على حدودها، ولا تمتد إلى بلدان الاتحاد الأوروبي..

 

لغز
بات لدى القوى الأمنية وبعض السفارات تقارير عن الجهات التي أقدمت على افتعال عمليات التكسير، واللجوء إلى العنف في تحركات السبت ما قبل الماضي!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

عُلم أن الاتصالات حول الاستشارات الملزمة لا تزال تصطدم بحائط مسدود في ظل استمرار رئاسة الجمهورية في رفض إجرائها قبل التوافق السياسي على التكليف والتأليف.

 

لوحظ خلال الساعات الأخيرة أنّ بعض الجهات الحزبية بدأت التداول بأسماء مرشحة لدخول الحكومة العتيدة.

 

 

يتردد أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لن يبقى في السراي الحكومي إلى حين التسليم والتسلّم.

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مرجع سياسي إن طلب التحقيق الدولي في تفجير المرفأ هو الخاسر الأكبر من نتائج صدور الحكم في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري لأن لسان حال اللبنانيين هو أننا لن ندفع مليار دولار وننتظر خمسة عشر عاماً طلباً لنتيجة مشابهة، وأن الرابح الوحيد هو اللواء جميل السيد والضباط الثلاثة.


كواليس

توقع مصدر على صلة بمفاوضات تشكيل الحكومة أن يكون الأسبوع المقبل فاصلاً في المشاورات التمهيديّة لتسمية الرئيس المكلف، مرجحاً تزايد فرص الرئيس سعد الحريري الذي لم يعُد محرجاً بالتعاون مع حزب الله بعد القرار الصادر عن المحكمة بقياس ما كان متوقعاً.

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