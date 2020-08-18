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نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت الأحد...

18
AUGUST
2020
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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال نتائج فحوص الـ PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 16/8/2020، إضافة إلى نتائج فحوص لرحلات وصلت بتاريخ 17/8/2020؛ وأظهرت النتائج وجود أربع حالات ايجابية (4).

 

وجاءت نتائج فحوص 16 آب كالآتي:

– رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (كلها سلبية)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية)
– رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (كلها سلبية)
– رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (كلها سلبية)
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (كلها سلبية)
– رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة واحدة إيجابية)
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة واحدة إيجابية)
– رحلة دوسلدورف: شركة WLB رقم 5512 (كلها سلبية)
– رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (كلها سلبية)
– رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (كلها سلبية)
– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (كلها سلبية)
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (كلها سلبية)
– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)

وفي ما يلي نتائج رحلات 17 آب:

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية)
– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)
– رحلة ستوكهولم: شركة WLB رقم 5504 (كلها سلبية)
– رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)
– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (كلها سلبية)
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية)
– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية)
– رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة واحدة إيجابية)
– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية)
– رحلة أبوجا: شركة MEA رقم 568 (كلها سلبية)
– رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (كلها سلبية)
– رحلة أثينا: شركة MEA رقم 254 (كلها سلبية)
– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)
– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (كلها سلبية)
– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية)
– رحلة بوخارست: الشركة الرومانية رقم 167 (كلها سلبية)
– رحلة ميلانو: شركة MEA رقم 236 (كلها سلبية)
– رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (كلها سلبية)
– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (كلها سلبية)
– رحلة باريس: شركة TO رقم 3980 (كلها سلبية)
– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (كلها سلبية)
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)
– رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (كلها سلبية)
– رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (كلها سلبية)
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (كلها سلبية)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (كلها سلبية)
– رحلة برلين: شركة SR رقم 1510 (كلها سلبية).

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