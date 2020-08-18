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الجيش : لا صحة للمزاعم والإدعاءات عن امكانية وجود أسلحة وذخائر في منطقة بعبدا اللويزة

18
AUGUST
2020
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:"استمعت مديرية المخابرات في الجيش إلى أعضاء المجلس البلدي في منطقة بعبدا- اللويزة لاستيضاحهم حول مخاوف أهالي البلدة وأعضاء البلدية من أي انفجار قد يقع في المنطقة، لا سيما قرب مستشفى السان شارل، خصوصا بعد المزاعم التي ساقها رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي له في وقت سابق، حول وجود أسلحة وذخائر في المنطقة المذكورة.
جلسة الاستماع التي جاءت استنادا إلى إشارة قضائية من النيابة العامة التمييزية تقضي بالتحقيق بمضمون كتاب رفعه أعضاء المجلس البلدي لمنطقة بعبدا - اللويزة إلى رئيس البلدية الذي رفعه بدوره الى قيادة الجيش لإجراء المقتضى.

وقد عمدت مديرية المخابرات الى إجراء كشف على المكان المذكور للمرة الثانية خلال هذا العام، ليتبين عدم صحة المزاعم والإدعاءات التي تحدثت عن امكانية وجود أسلحة وذخائر وأثارت مخاوف المواطنين".

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