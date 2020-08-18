living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزيرا الصحة والاشغال في مستشفى الروم: ارادة الحياة ونافذة الامل بالمبادرة المسؤولة من مستشفى القديس جاورجيوس وكأنه يقول نريد ان نكمل

18
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جال وزيرا الصحة الدكتور حمد حسن والاشغال المهندس ميشال النجار في حكومة تصريف الاعمال مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي (مستشفى الروم) للاطلاع على اعادة تأهيل بعض الاقسام فيه ومتابعة الاعمال وتنظيف الخراب الذي طاله بعد انفجار مرفأ بيروت قبل اسبوعين. واستقبلهما المدير الطبي الدكتور اسكندر نعمة وعدد من القيمين على المستشفى وتفقدوا الاقسام منها المختبر الذي يعاد ترميمه وعدد من الاقسام والمستشفى الميداني القطري، الذي لم يبدأ باستقبال المرضى لعدم جهوزيته بالكامل بعد.


وتحدث وزير الصحة الدكتور حمد "عن ارادة الحياة ونافذة الامل بالمبادرة المسؤولة من مستشفى القديس جاورجيوس وكأنه يقول نريد ان نكمل، نريد ان نسعف الناس، ونريد ان نكون بجانب اهلنا لأن التحديات كبيرة: الاستشفائية والوبائية والاجتماعية، وان بفقدان مركز كهذا وتوقفه عن الخدمة يتضرر القطاع الصحي بشكل عام وكذلك القدرة الاستيعابية للمستشفيات التي تتأثر بسرير فكيف اذا كان مركز طبي كمستشفى الروم الذي خرج بالكامل عن الخدمة". ووجه نداء "للمؤسسات الدولية المانحة والمنظمات الحكومية والاشخاص الذين بامكانهم دعم هذه المؤسسات الا يتأخروا لأنه نداء استغاثة انساني وعلى الجميع ان يتحركوا والا يتأخروا وعلى الجميع ان يتحركوا لمد يد العون ليكون التضامن بالعمل الفعلي وليس بالقول". وتحدث عن صدمة وزارة الصحة والحكومة اللبنانية والمجتمع الاهلي من المشهد المحزن وتبعاته الكارثية سواء لناحية المؤازرة، او لناحية اعادة ترميم هذه المؤسسة والضرورة الملحة لاستقبال مرضاها ومواطنين لبنانيين من المناطق اللبنانية كافة واستقبال مرضى الكورونا، لأن التحدي الحقيقي الذي نواجهه في هذه الايام الصعبة اقتصادي واجتماعي ومالي وطبي ووبائي. وتحدث عن العمل الجبار الذي قام به الطاقم الطبي والتمريضي والعاملين في المستشفى لناحية اجلاء المرضى واسعاف المصابين الذين حضروا بعد الانفجار.


وتحدث الوزير النجار عن سرعة الاعمال الترميمية وارادة القيمين على المستشفى في اعادة البناء واعادة الحياة لهذا الصرح الطبي العريق.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout