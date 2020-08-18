مساعدات مالية لذوي شهداء المرفأ.. فما هي المستندات المطلوبة؟

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صدر عن الهيئة العليا للاغاثة البيان الآتي: "بناء على توجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2020/1 تاريخ 5 /8/2020، لا سيما المادة ال12 منه، ستقوم الهيئة بإعطاء مساعدات مالية لذوي الشهداء الذين سقطوا في انفجار المرفأ بتاريخ 4/8/2020 على أن يقوم ذووهم بالتقدم من مكاتب الهيئة العليا للاغاثة الكائنة في مبنى ستاركو - بلوك C، مصطحبين معهم المستندات الآتية:
- صورة عن هوية أو إخراج قيد الشهيد.
- تقرير طبيب شرعي.
- إخراج قيد عائلي مشطوب عنه اسم الشهيد.
- وثيقة وفاة.
- حصر إرث.
- تنازل من الورثة الى أحدهم منظم لدى الكاتب بالعدل اذا رغبوا في ذلك"