رئيس الجمهورية : تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة

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الرئيس عون دعا الى ان يكون الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة الدولية

مناسبة لاستذكار دعوات الرئيس الشهيد الى الوحدة والتضامن

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان التالي:

اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة التي هددت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وطاولت شخصية وطنية لها محبوها وجمهورها ومشروعها الوطني.

ودعا رئيس الجمهورية اللبنانيين الى ان يكون الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مناسبة لاستذكار مواقف الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودعواته الدائمة الى الوحدة والتضامن وتضافر الجهود من اجل حماية البلاد من أي محاولة تهدف الى اثارة الفتنة، لاسيما وان من ابرز اقوال الشهيد ان ما من احد اكبر من بلده.

واعرب الرئيس عون عن امله في ان تتحقق العدالة في كثير من الجرائم المماثلة التي استهدفت قيادات لها في قلوب اللبنانيين مكانة كبيرة وترك غيابها عن الساحة السياسية اللبنانية فراغاً كبيراً.