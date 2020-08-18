هل يعتزل الحريري وجنبلاط وجعجع العمل السياسي؟

A + A -

على الحريري، جنبلاط وجعجع اعتزال العمل السياسي والاعتذار من حذاء الشعب اللبناني لتضييع ١٥ عاما على اللبنانيين، بسبب اتهامات سياسية، وانشاء محاكم مختصة بمحاكمة الوزراء والرؤساء ومحاكمتهم لانهم ليسوا على قدر من المسؤولية ليتحكموا برقاب الشعب...

وعلى هذه المحكمة رد الاعتبار لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والامين...

الحمدلله على نعمة الصبر... الحمدلله على بعد النظر...

ايقاف الفتنة السنية-الشيعية بسبب المفاوضات، ولكن الفتنة المسيحية الشيعية انهوها جبلين من بلادي...

سماحة الفخامة وفخامة الوعد الصادق.

كلنا رجالك ميشال عون...

مصطفى أبو عيد

#لغيرالخالق_ما_منركع

#التغييرآتلاحتماآت

#فخامة_المتمرد في خطاب العودة ٧ ايار ٢٠٠٥

#الغضب_الاحلى_بلدي