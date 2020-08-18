living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اعتصام ومطالبة عبود بوقف تنفيذ اللجان لحين الانتهاء من التعديلات في قانون الإيجار

18
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نفذت لجان المستأجرين اعتصاما امام شرة كهرباء لبنان في مار مخايل تضامنا مع السكان المتضررين، وطالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور باسمهم الحكومة المستقيلة وقيادة الجيش وكل مسؤول بتسريع ترميم الابنية وتأهيلها  لعودة السكان الى بيوتهم قبل فصل الشتاء والا تطبيق قانون الايجارات رقم 7/77 مع تعديلات لناحية تحميل الدولة المسؤولية الكاملة عن الترميم والتعويض على المتضررين، وايجاد البديل السكني للمهجرين قصراً من بيوتهم ودفع بدل ايجار مسكن بديل البديل والاصيل لكل مواطن متضرر، ومنع هدم اي بناء واعادة اعمار وترميم جميع الابنية على عاتق الدولة واعادة المستأجرين والمالكين اليها دون تحميل المتضررين اية تكلفة واعفائهم من كافة الرسوم، وخلق خلية ازمة مركزية لادارة وتنظيم وتسهيل عمل المساعدات الدولية والمحلية بحيث يتم التسريع في اعادة الترميم والاعمار واعادة المواطنين الى منازلهم سريعاً، والاهم تعليق جميع المهل الواردة في قانون الايجارات بحق المستأجرين لانها مهل مسقطة للحقوق، اضافة الى وجوب تعديلها كما سبق واقترحناها حفاظا على ما تبقى من سكان اصليين في هذه المنالطق وعلى جميع الاراضي اللبنانية، وتعليق العمل مؤقتا بالقانون الحالي لحين الانتهاء من التعديلات والازمة التي تمر بها البلاد والمواطنين، وهذه ليس تمنيات بل واجب على كل دولة اقامة تشريعات لحماية مصالح شعبها ومواطنيها،
 
كما نطالب رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود الالتزام على ما تم الاتفاق عليه معه ومع وزير العدل السابق البرت سرحان ورئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان بحضور مجموعة كبيرة من المحامين على تسريع التعديلات والتريث بإنشاء اللجان لسقوط المهل منها وحقوق المواطنين، لحين الانتهاء من التعديلات ومعرفة اذا كان بامكان الدولة انشاء صندوق تكلفته تتجاوز العشر مليارات دولار وهي بوضع افلاسي، ولديكم كافة الصلاحيات بتمييز الامور كونكم تشرفون على التنفيذ  واللجان والصندوق أو الحساب المدين التابع لخزينة الدولة وتعطون اوامر اليها بدفع مبالغ تفوق قدرتها على تأمينها لا الآن ولا في القريب المنظور، ويتوجب دفعها للمالك والمستأجر مباشرة، بخاصة للمستأجرين الذين لديهم الحق بترك المأجور طوعا وهو شرط اساسي لقبض قيمة الزيادات والمساهمة من الخزينة اللبنانية وهي مفلسة، ويتوجب على الدولة ايضاً تسديد مجموع الزيادات او التعويضات بالتوازي عند الاخلاءات في دعاوى الاخلاء للضرورية العائلية والهدم وهي كثيرة جداً، ويتوجب لزاما وبمسؤولية كبيرة وقف الضرر الناشىء عن التنفيذ الخاطىء والمجتزأ لمرسوم اللجان وحماية حقوق المواطنين في منازلهم، لان عدم اتخاذ موقف صريح بوقف العمل باللجان يعني انفجارا تهجيريا ثانيا سيطيح ويهجر ليس فقط المتضررين من الانفجار بل اكثر من مليون مواطن لبناني على كافة الاراضي اللبنانية، لسقوط المهل والحقوق وعدم القدرة على تمويل الصندوق ولثغرات قانونية في الشكل والاساس عديدة ومتشعبة تتطلب تدخلكم المباشر، وبخاصة عدم علم المواطنين او ابلاغهم  ببدء عمل اللجان او بالاصول المتبعة،
 
أما بالنسبة لقانون اتمديد العمل بأحكام قانون تعليق المهل رقم 160/2020 الذي يدرس في المجلس النيابي حالياً والمقدم من النائبة رولا الطبش، فإننا نطالب ان يشمل حكماً المهل الواردة في قانون الايجارات الاستثنائي بعد ان تم استثناء قانون الايجلرات منه سابقا دون اي تبرير، لان الاسباب الموجبة التي دعت لاصدار هكذا قانون يطبق بشكل حكمي على المستأجرين المعنيين مباشرة بسبب الاضرار التي طالتهم اما بسبب وباء كورونا أو انفجار المرفأ وتضررت منازلهم في بيروت الكبرى والمتن، كما تطالهم لسوء تنفيذ القانون واللجان التي سقطت منه المهل والحقوق، ويتوجب اعادة صياغتها، كما يتوجب تعليق المهل المسقطة للحقوق سواء في اللجان أو المهل القانونية والقضائية والعقدية الواردة في قانون الايجارات ليس فقط من تاريخ الانفجار بل من تاريخ بدء الثورة في 17 تشرين الاول واعادة تفعيله والاشارة اليه في تعليق قانون المهل الاول رقم 160/2020، واستمرار العمل به عند تمديد العمل به لحين انتهاء القوة القاهرة التي تمر بها البلاد، وقد شكل استثناء قانون الايجارات من قانون التعليق سبباً لسقوط حق المستأجرين من التمديد، يتحمل مسؤوليته النواب الموقعين عليه وخطأ قانونيا جسيما يجب تصحيحه وعدم تكراره في تمديد قانون تعليق المهل الحالي وحذف الفقرة المتعلقة باستثناء قانون الايجارات منه، حماية لاكثر من مليون مواطن لبناني في حقهم في السكن.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout