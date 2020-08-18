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"موارنة من أجل لبنان" : وثيقة الحياد خريطة طريق لتثبيت لبنان الكيان اعتبر "تجمّع موارنة من أجل لبنان" ان "مذكرة لبنان والحياد الناشط" التي اعلنها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من الديمان امس تشكّل وثيقة تاريخية وخريطة طريق تستحق من كل المكونات اللبنانية التوقف عندها والعمل بموجبها لتثبيت لبنان الكيان والسيادة والاستقلال والتعددية والتنوّع. ورأى التجمّع في بيان اجتماعه برئاسة المحامي بول يوسف كنعان ان بكركي تثبت في كل مرة عند المحطات التاريخية انها بوصلة لبنان الدولة، وكما كانت البطريركية المارونية الاساس في اعلان دولة لبنان الكبير، ها هي مع مئويته تجدد لعب دورها في حماية الدولة واصلاحها ودعوة الجميع الى الرجوع خطوة الى الوراء والالتقاء على ارضية مشتركة هي الوطن السيد الحر المستقل، الذي يحتضن كل ابنائه. ورأى التجمّع أن المطلوب من اللبنانيين بمختلف مشاربهم ومكوناتهم التوقف مليّا عند مضمون الوثيقة للانطلاق منها نحو مرحلة جديدة تثبت اسس الكيان ودعائمه، وتخلق دينامية تغيير حقيقي للانطلاق مما هو قائم الى ما يجب ان يكون.