الموقف السعودي: نرحب بتصنيف حزب الله منظمة ارهابية

A + A -

الجمهورية: التطوّر البارز، تمثل في الزيارة المفاجئة التي قام بها السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الى بيت الوسط، ولقائه الرئيس الحريري، وهي الزيارة الاولى له منذ فترة ، واعلانه «اننا جميعاً نترقب ساعة النطق بالحق والحقيقة، من محكمة دولية بحجم الشهيد رفيق الحريري، العدالة الالهية ستنتصر لدم الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وتضع لبنان على خارطة تحقيق السلم الدولي». واللافت اكثر من زيارة السفير السعودي الى بيت الوسط، انّها تأتي غداة تغريدتين للبخاري تنطويان على دلالة، حيث قال في الاولى «السعودية ترحّب بتصنيف جمهورية ليتوانيا لـ»حزب الله» منظمة ارهابية، ومنع دخول افراد المنظمة الى اراضيها»، وكتب في التغريدة الثانية: «الخارجية الاميركية: نرحّب بتصنيف «حزب الله» اللبناني كمنظمة ارهابية».