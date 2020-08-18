المحكمة الدولية: الحكم سيطال اشخاصاً مرتبطين "بالحزب"

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الجمهورية: المنتظَر منذ يوم الجريمة في 14 شباط 2005، اي منذ ما يزيد عن 15 عاماً، لإنزال العقاب بالقتلة، تزدحم الاجواء اللبنانية بالاسئلة وعلامات الاستفهام حول ماهية الحكم، وما اذا كان سيحمل جديداً عمّا بات معلوماً حول هويات المتهمين، وما اذا كان هذا الحكم سيكتفي بحصر الجريمة بأشخاص محدّدين، ام أنّه سيأتي بصيغة اشمل، لا تتوقف عند الاشخاص المتهمين، بل تتوسع الى مرجعيتهم الحزبية؟

ما بات مؤكّداً، هو انّ الحكم سيطال اشخاصاً مرتبطين بـ»حزب الله»، وهو سليم عياش، حسن مرعي، حسين عنيسي وأسد صبرا، والحزب، عبر امينه العام السيد حسن نصرالله، استبق النطق به قبل يومين، بقوله: «انّ حزب الله ليس معنياً بهذا الحكم، واذا حُكم على اي من اخواننا بحكم ظالم كما هو متوقع، نحن متمسكون ببراءة اخواننا، وبأنّهم ابناؤنا وافرادنا، وهذا هو موقفنا، وهو قرار كأنّه لم يصدر، لأنّه قرار صدر منذ سنوات بعيدة بالنسبة الينا».