عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 18 آب 2020

الديار: الديار تكشف عن مواقف ماكرون وحزب الله والحريري حول «المحكمة» وتأليف الحكومة

اللواء ابراهيم أبلغ حزب الله رسالة من الحريري... والراعي يطلق مذكرة «الحياد الناشط»

«كورونا» يجتاح لبنان والإصابات تسجل 456 حالة... نصرالله: الوضع خرج عن السيطرة



الأخبار: «كورونا»: الإصابات بالآلاف يومياً؟

هيل للحريري: جنبلاط وجعجع يرفضانك

برّي: رئيس المستقبل مرشّحي وليُسمِّ الآخرون مرشّحهم

بدري ضاهر للمحقق العدلي: النيترات دخلت بموافقة اليونيفل!



نداء الوطن: حكمت المحكمة

اللواء: محكمة الحريري اليوم: مَنْ يلاقي أولياء الدم عند منتصف الطريق؟

الراعي: الحياد ينقذ وحدة الأرض والشعب.. فيلتمان:كان بإمكان حزب الله تفادي انفجار المرفأ



البناء: عشية صدور قرار المحكمة… فيلتمان يتوقّع تداعيات لانفجار المرفأ تفوق اغتيال الحريري

كورونا يسابق التفجير في حصاد الوفيات والإصابات... والاتجاه للإقفال العام لأسبوعين / الحكومة تراوح مكانها... والراعي ينشِّط الحياد... والقومي وحزب الله لأولويّة التحقيق





النهار: 18 آب: العدالة الدولية تهزم الترهيب



الجمهورية: الجكومة: مشاورات .. ولا تفاهمات





l'orient le jour: Les tractations autour du futur cabinet au point mort



the daily star: On eve of Hariri verdict, Lebanese grapple with new ordeal