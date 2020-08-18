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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 18 آب 2020

18
AUGUST
2020
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اللواء: اسرار

همس
توقعت شخصية سياسية قابلت موفداً ديبلوماسياً بارزاً الأسبوع الماضي صدور قرارات جديدة بفرض عقوبات على شخصية حزبية مثيرة للجدل «إحترقت» أوراقها في المحافل الغربية!


غمز
لوحظ إختفاء المواد المدعومة من رفوف السوبر الماركت ومحلات الأغذية، وتبخر مئات الملايين من الدولارات من إحتياطي البنك المركزي، لمصلحة مجموعة من السياسيين والتجار المحظوظين!


لغز
طالب وزير سابق بإعتماد موقع ألكتروني مخصص للمساعدات الواردة من دول ومؤسسات خارجية، وتحديد الكميات والنوعيات، وإنزال كشوفات بالتوزيعات اليومية المنفذة والجهات المستفيدة منها، حفاظاً على الشفافية والثقة من الجميع!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا


تبين أن شركة عالمية لم تسلّم الحكومة اللبنانية تقريراً مهماً كان يفترض تسليمه في شهر تموز الماضي يتصل بملف حيوي.

 

يردد أحد نواب 8 آذار أنّ فريقه يصرّ على الاحتفاظ بوزارات المال والخارجية والطاقة والصحة في الحكومة العتيدة.

 

وزيرة في الحكومة المستقيلة باءت محاولتها بالفشل للاتصال برئيس تيار سياسي وتوضيح موقفها من قضية تمّ تداولها في الآونة الأخيرة.

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر سياسي معني بتشكيل الحكومة إن فرض عقوبات أميركيّة على رئيس التيار الوطني الحر سيعني سقوط المبادرة الفرنسيّة كما سيعني سقوط فرص التوافق على رئيس حكومة وفتح الباب مجدداً لحكومة اللون الواحد.

 


كواليس

قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن دولتين خليجيتين ستنضمّان قريباً للتطبيع مع كيان الاحتلال هما البحرين وسلطنة عُمان وإن جرعات الانضمام ستتم على مراحل تتناسب مع الحملة الرئاسية الانتخابية الأميركية ومقتضيات استثمارها من الرئيس دونالد ترامب، بعدما تمّ الحصول على موافقة الدولتين وترك التوقيت لواشنطن.

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