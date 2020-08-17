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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



عرس الشهادة كان اليوم في قرطبا التي ودعت اليوم شربل ونجيب حتي وشربل كرم ثلاثة من شبابها ضحايا الانفجار الزلزال الذي دمر بيروت

قرطبا بكت ابناءها ورقصت بنعوشهم كما بكى كل الوطن شهداء هذا التفجير.



وفيما اعمال البحث عن المفقودين مستمرة، استجوب المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي فادي صوان، المدير العام للجمارك بدري ضاهر وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه.



توازيا وفيما اعلنت رئاسة مجلس الوزراء تمديد حالة الطوارئ في بيروت لغاية 1892020

هم كورونا الى الواجهة مع ارتفاع عدد الاصابات بشكل كارثي مسجلا اليوم 456 اصابة وحالتي وفاة وزير الصحة حذرمن أن لبنان وصل الى شفير الهاوية موضحا انه عندما نقول ان هناك 500 حالة فهذا يعني ان هناك 2500 او 5000 حالة غير مشخصة"

وفي السياق، أوصت اللجنة العلمية الطبية في وزارة الصحة بإقفال البلد لأسبوعين لمواجهة إنتشار الوباء..



الى ذلك تتجه الانظار غدا الى لاهاي حيث تقول المحكمة الدولية كلمتها النهائية في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، وقد وصل الرئيس سعد الحريري الى لاهاي للمشاركة في جلسة النطق بالحكم ومن المقرر ان يدلي ببيان صحفي مباشرة بعد النطق بالحكم.



والى الشأن الحكومي وفيما لامؤشر حتى الساعة لتحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس بتشكيل حكومة اطلق البطريرك الراعي في مؤتمر صحافي، "مذكرة لبنان والحياد الناشط مطالبا بلبنان خارج المحاور والحروب..



في المقابل اعلن الرئيس نبيه بري ان لا حل ولا خلاص للبنان إلا بأن يمتلك الجميع جرأة الذهاب نحو الدولة المدنية موضحا أن خلاص لبنان يكون بالإقدام على هذه العملية الجراحية الدستورية وعلى قاعدتين أساسيتين هما الحفاظ على الدستور وحقوق الاديان والطوائف.

وفي خضم هذه التطورات برز اليوم خبر وفاة عامر الفاخوي في الولايات المتحدة بعد صراع مع المرض..

البداية من مراسم تشييع شربل ونجيب حتي وشربل كرم.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"



في ظل أزمة مستفحلة على مختلف الصعد شخص رئيس مجلس النواب نبيه بري العلاج مشددا للـNBN على ألا حل ولا خلاص للبنان إلا من خلال إمتلاك الجميع جرأة وشجاعة الذهاب نحو الدولة المدنية عبر الإقدام على عملية جراحية دستورية.

رئيس المجلس سال ما الذي يمنع من القيام بهذه العملية طالما أنها تستند إلى قاعدتين أساسيتين: الحفاظ على الدستور وحفظ حقوق الأديان والطوائف.

ولفت الرئيس بري إلى أن من يعتقد أن هذا الطرح ليس أوانه اليوم هو مخطأ وعلى العكس فإن المضي به كان يجب أن يحصل قبل عشرين عاما كاشفا أن موضوع الدولة المدنية قد طرح على طاولة الحوار وحظي بموافقة جميع الأطراف وتم الإستمهال في حينه ليومين قبل أن يعود طرفان من أطراف الحوار ليتراجعا لأسباب مجهولة.

وأشار الرئيس بري إلى ان كل الطرح منسجم مع الدستور وخاصة المادة 22 التي تتحدث عن إنتخاب مجلس نواب على أساس وطني وعن مجلس شيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية وتنحصر صلاحيات في القضايا المصيرية.



وبالحديث عن القضايا المصيرية هل حان وقت الهلع؟.....

إنفجار من نوع آخر يضرب صحة لبنان واللبنانيين.

عدد الإصابات بكورونا قارب العشرة آلاف والحبل على الجرار ... عدد الوفيات اليوم في تزايد ... فماذا عن الإجراءات؟.

وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن دق جرس النفير العام وأوصى بإقفال البلد بشكل تام لمدة أسبوعين حتى لا تقع الكارثة الكبرى.

وفي هذا المجال دعا الرئيس بري النواب للتعاون مع رؤساء المجلس البلدية والإختيارية والأهالي في مناطقهم لجهة التشدد في تطبيق القواعد الوقائية.



في جديد التحقيقات القضائية المتصلة بإنفجار المرفأ رسى إستجواب المحقق العدلي القاضي فادي صوان للمدير العام للجمارك بدري ضاهر عند إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه على أن يستكمل التحقيق اليوم مع مدير عام المرفأ حسن قريطم ويتخذ القرار المناسب بحقه في ضوء الإستجواب.

إلى ذلك أطلق البطريرك الماروني رسميا ما أسماه لبنان والحياد الناشط مفصلا ومعللا طرحه المثير للجدل على المستوى الداخلي.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"



تحية ومنديلا أسود وآلاف العيون الدامعة من بركان الرابع من آب الذي قضى على ثلث العاصمة، الى بركان الرابع عشر من شباط الذي قتل الرئيس رفيق الحريري و معه الحلم الوليد ببناء دولة ما بعد الحرب. و منها تحية موصولة الى كمال جنبلاط وموسى الصدر والمفتي حسن خالد والشيخ صبحي الصالح والرئيسين رينه معوض وبشير الجميل وكل شهداء ثورة الأرز الأموات منهم والأحياء .



صحيح ان التحية تأخرت عقودا لكنها وصلت ، وصحيح ايضا ان المحكمة الخاصة بلبنان ستلفظ غدا حكمها العادل في اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه ، لكنها بالفعل ستمنح كل من وردت أسماؤهم في هذه السطور والذين لم ترد لضيق المساحة ، ستمنحهم عدالة معنوية ، بوضعها حدا لرياضة القتل بلا عقاب ولممارسيها ، إذ سترسي بدءا من الغد قاعدة جديدة تقوم على الآتي : لا جريمة من دون مجرم و لا مجرم من دون عقاب . واهمية الحكم تكمن في أن الجرائم الموصوفة التي زعزعت كيان لبنان، هي جرائم دولة ، وهي ارتكبت لتقويض حلم اللبنانيين بدولة حرة سيدة مستقلة والأدهى أنها متواصلة و متمادية حتى الأمس . متمادية لأنها ظلت من دون عقاب ، ولأن القتلة فرضوا بجرائمهم نسق حكم وحكام يتناسلون من هذا النفس الناسف لمفهوم دولة العدالة والقانون وحقوق الانسان ، وهذا نمط قاتل مقعد للدول ، لكنه قاتل أكيد للبنان ورسالته ودوره.



لكن العدالة على أهميتها لا تشكل إلا جزءا من العلاج الذي لا يكتمل إلا بالحياد . فالعقيدة القاتلة التي يعتنقها كل من أسهم ويسهم في تغيير وجه لبنان ، تقوم على انتهاج سياسات تغرقه في صراعات المنطقة والعالم ، والدعاء أن تتلاقى عدالة لاهاي مع مذكرة " لبنان والحياد الناشط" التي اطلقها البطريرك الراعي رسميا باسم كل عقلاء لبنان .



في الانتظار ، المسار الأعرج للدولة يتواصل ، وخاطفوها يصرون على استنتساخ حكومة حسان دياب ورفض الانتخابات المبكرة ، ورفض الإصغاء الى الشعب والى نصائح الدول التي أغرقت لبنان بالمساعدات وبالنصائح ، لا بالسلاح والمصائب . في سياق المصائب ، كارثة الكورونا تكمل ما عجز عنه زلزال المرفأ ، إذ خرج عداد الاصابات بالفيروس عن السيطرة ، و معه بدأت المستشفيات الخروج من الخدمة إذ فقدت طاقاتها الاستيعابية والعلاجية. والمطلوب اليوم قبل الغد ، وبالتأكيد قبل الخميس ، إغلاق البلاد بشكل تام وصارم مدة خمسة عشرة يوما ، علنا نستعيد السيطرة على الانتشار الكارثي للفيروس ، وإلا تعرض لبنان لما يشبه الإبادة الجماعية . والتوسل هذا موجه الى الشعب قبل الدولة ، أن يشفق على نفسه إن عجزت الدولة عن قمع المخالفين وحجرهم





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"



من فوج الإطفاء في بيروت إلى قرطبا مسيرة وداع لثلاثة أبطال تكللوا بالنار نهار طويل من مراسم التشييع حيث توقفت النعوش عند محطات وقرى أطفأت حرقتها بنظرة أخيرة على شربل كرم وشربل حتي ونجيب حتي، ثلاثة من بين عشرة رشوا أجسادهم كمياه على انفجار المدينة، اليوم رفعت لهم الأيادي تصفيقا في انتظار أن يتخذ التحقيق مجراه ويرفع لهم حقهم ويطفىء نار ذويهم بوصول كبير واحد الى السجن من بين زمرة مستبدة العزاء لأهالي الشهداء والعزاء الموازي لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني جبران باسيل، ولهما كل المواساة على صدور أول مذكرة توقيف ضد بدري ضاهر مذكرة من صوان فتتت مشاعر الرئاسة وزعيم التيار اللذين خسرا مرشحا كان يشكل لهما عامل ثقة ويدفعان باتجاه تحصينه وتعزيز مواقعه من الجمارك إلى العنابر السياسية وقد استمع المحقق العدلي القاضي فادي صوان الى ضاهر اليوم خمس ساعات سعى فيها ضاهر للتنصل من المسؤولية، ووضعها لدى مديرية النقل البري والبحري في وزارة الأشغال، والمريب في مسار الملف أن وزيرة العدل " المصروفة " ماري كلود نجم أرجأت مؤتمرا صحافيا كانت ستعقده ظهر اليوم وسافرت في زمن كورونا وتركت التحقيق في مهب الريح قبل أن يتصرف المحقق العدلي ويستعين بكاتب من قلم المحكمة العسكرية لكون الوزيرة المغادرة لم تعين كاتبا إلا متأخرة.



وسفر نجم تزامن من دون ترابط ومغادرة وفد المستقبل إلى لاهاي برئاسة سعد الحريري لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية الرئيس رفيق الحريري يوم غد الثلاثاء على أن يعود زعيم تيار المستقبل الى بيروت بعد الحكم وتلاوة بيانه من مقر المحكمة وبيان الحريري ينتظر أن يكون مضبوطا لاسيما إذا كان الرجل يعتزم العودة الى الحياة السياسية من باب رئاسة الحكومة التي لم تحسم ترشيحاتها بعد وليس مؤكدا بالتالي ما إذا كان اسم الحريري يحظى بتوافق فرنسي أميركي وكل ما يرمى من معلومات في هذا الاطار يظل في باب الاستنتاجات على أن ما هو واضح فقط تلك المهلة التي منحها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للسلطات اللبنانية بحكومة قبل عودته في ايلول وإلا فإن العهد سيصبح في مرحلة تصريف الأعمال.



وعلى تدخل ماكرون والأساطيل الأجنبية المزروعة على الساحل اللبناني أطلت مذكرة الحياد التي أعلنها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي من الديمان مذكرة قامت على وقائع خلطت التاريخ بالجغرافيا ودونت تواريخ مغلوطا فيها فقفزت فوق الاحداث لتسييرها شرقا وغربا وأبرز عيوبها التاريخية أن أحداث عام ثمانية وخمسين لم تكن بسبب رغبة الرئيس جمال عبد الناصر في ضم لبنان الى حلف سوريا مصر بل جاءت نتجية رغبة الرئيس كميل شمعون في الانجراف وراء حلف بغداد ومبدأ ايزنهاور والوقائع المدونة تاريخيا تقول أيضا إن الرئيسين فؤاد شهاب وعبد الناصر وداخل خيمة نصبت على الحدود اللبنانية تفاهما على خطوط الحياد وإن الزعيم المصري قال حينذاك: لبنان هو لبنان ولو انضم إلى الوحدة مع مصر وسوريا فإنه لن يعود كما هو، بل قال مرة على الطريقة المصرية: «لبنان حلاوتها كده



فمن دون للراعي تلك الروايات المغايرة ومن أقنعه بحقائق لم يأت على ذكرها أحد؟ وإذا كانت الاحداث العربية قد غابت عن ذهن الراعي ومساعديه فإن اللبنانيين يحفظون الاجتياح الاسرائيلي عن ظهر حرب فمذكرة الراعي لا تعترف باجتياح اسرائيل أول عاصمة عربية عام اثنين وثمانين بل ترى فقط ان المنظمات الفلسطينية هي من وصلت الى بيروت أما الخطأ التاريخي الاول وليس الاخير فكان في ذكر المقاومة التي انطلقت سببا للاجتياح والاحتلال وليس العكس.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



يبدو أن شهر آب 2020 هو شهر مفصلي بكل المقاييس... قيل فيه في مطلعه: ما بعد 4 آب، تاريخ انفجار المرفأ، لن يكون كما قبله، وحتى الآن هذا القول صحيح على الأقل بعد تدمير جزء من بيروت.



قد يقال أيضا: ما بعد 18 آب، لن يكون كما قبله... 18 آب، أي غدا، هو اليوم الذي ستجيب فيه المحكمة الخاصة بلبنان على سؤال: من قتل رفيق الحريري؟ اللبنانيون ينتظرون الجواب منذ 14 شباط 2005، يوم الإغتيال، وهو يوم ايضا، ما بعده ليس كما قبله... فما بعده أدى إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان.

غدا ستسمي المحكمة من اغتال الرئيس رفيق الحريري، ولكن ماذا عنهم كمتهمين؟ ماذا عن القبض عليهم؟ ماذا عن معاقبتهم؟ هاتان الخطوتان لا يتوقع أن تتحققا ما يعني أن الإفلات من العقاب ما زال سائدا في لبنان، سواء أكانت المحكمة محلية أو دولية... غدا سيعرف اللبنانيون من قتل رفيق الحريري لكنهم سيتفرجون أيضا كيف انه سيفلت من العقاب.

تطوي المحكمة الخاصة بلبنان غدا قضية عمرها خمس عشرة سنة، فيما اللبنانيون يفتحون سجلا جديدا لقضية جديدة هي قضية انفجار المرفأ. وإذا كان طنان من المتفجرات إغتالا رفيق الحريري... فإن نحو 2750 طنا إغتالت قلب بيروت... الإغتيال الأول جرى عمدا... اغتيال بيروت ينتظر نتائج التحقيق، بين الإهمال والعمد، ولكن في كلا الحالين النتيجة واحدة: التخطيط يغتال والإهمال يغتال.



وفيما يتوقع أن يباشر فريق الـFBI تحقيقاته الميدانية، باشر المحقق العدلي القاضي فادي صوان تحقيقاته، فاستجوب اليوم المدير العام للجمارك بدري ضاهر على أن يستجوب غدا مديرعام المرفأ حسن قريطم والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي.



سياسيا، وفيما ملف التكليف والتأليف الحكومي يغط في سبات عميق، فإن بعض الطروح بدأت تتقدم، منطلقة من توجسات تتعلق بالنظام اللبناني، فالرئيس بري الذي وصف الاسبوع الفائت محاولة إسقاط مجلس النواب بالمؤامرة، تعمد اليوم إبراز موقف له مفاده أن المطلوب تطبيق اتفاق الطائف لا تغييره... هذا الكلام يستشف منه قطع الطريق على أي محاولة لتغيير النظام تحت عناوين عدة.



في هذا الوقت، البطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي مثابر على طرحه، الحياد، وهو اليوم أعطاه طابعا قانونيا أبعد من مقطع في عظة، فأطلق " مذكرة لبنان والحياد الناشط"، داعيا "الأسرة العربية والدولية إلى أن تتفهم الأسباب الموجبة التاريخية والأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والحضارية التي تدفع أغلبية اللبنانيين إلى اعتماد "الحياد الناشط"، وأن تقر منظمة الأمم المتحدة في حينه نظام الحياد".



في ملف كورونا، الوضع على ما يبدو خرج عن السيطرة، والتحذيرات بدأت تتصاعد: من وزير الصحة إلى وزير الداخلية إلى معنيين بهذا الملف، ويبدو أن هناك إجراءات ستتخذ في محاولة لإعادة الوضع إلى السيطرة خصوصا بعدما لامست الإصابات اليومية خمسمئة إصابة، فاليوم سجلت 456 إصابة.



إقليميا وعربيا، التطورات تتسارع في ملف التطبيع بين الإمارات وإسرائيل: الرئيس الاسرائيلي وجه دعوة لولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد لزيارة اسرائيل، ورئيس الوزراء الإسرائيلي كشف عن العمل على السماح بتسيير رحلات مباشرة من تل ابيب إلى دبي وابو ظبي عبر الأجواء السعودية.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



على شفير الهاوية يقف لبنان ومعه اسوأ السيناريوهات التي كان يخشاها مع كورونا.



المستشفيات تعج بالمرضى المصابين، وتضج المدن والقرى بالتجمعات البشرية مع كثير من عدم المسؤولية والادراك لخطورة المرحلة، ما ينذر اننا ذاهبون الى ما لا تحمد عقباه كما اشار وزير الصحة في الحكومة المستقيلة حمد حسن.



وحتى يحسن اللبنانيون التعاطي مع خطورة المرحلة، فان المطلوب هو الاقفال التام لمدة اسبوعين على الاقل كما اشار الوزير، والا فان السيطرة على الوباء غير ممكنة، وسنذهب الى تكرار المشهد الايطالي او الاميركي، حيث القطاع الاستشفائي سيكون عاجزا عن استيعاب الحالات. مشهد بدأ في مستشفيات بيروت، ومرجح للانتشار في كافة المناطق اللبنانية.



ولكي لا يتعقد المشهد أكثر، كلف وزير الداخلية محمد فهمي المحافظين اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة كورونا الذي بات انتشاره خارجا عن السيطرة كما قال. وفي البيان ما يعتمد على مسؤولية اللبنانيين التي اثبتت التجربة – وللاسف – انها غير كافية لمواجهة وباء بهذه الخطورة.



كورونا اليوم ينافس الكثير من الاوبئة التي تصيب البلاد، من سياسية واعلامية واقتصادية وغيرها، بعضها خرج عن سيطرة الثوابت الوطنية والضوابط الاخلاقية واعراف التخاطب بين اللبنانيين، واخرى لا تزال تحت سيطرة مشغليها المتحكمين بمساراتها.



في المسار السياسي الامور على حالها والاتصالات قبل الاستشارات النيابية مستمرة، وجديدها اتصال بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، لم يصل الى تحديد موعد لها الى الآن.



ما تسرب من مواعيد ديفيد هيل اللبنانية ومشاوراته وجهة لم ترض اوهام حلفائه في لبنان، في المحاضر المسربة عن لقاءاته كثير من تململ بعض اللبنانيين، لكن بالطبع مع خضوعهم للرغبة الاميركية التي لم تر مصلحة لمشروعها بانتخابات نيابية مبكرة، او حكومة تكنوقراط، بل لم تر مصلحة بالاستقالات من مجلس النواب.



بتقدير المصلحة العامة وسلامة اللبنانيين، ومع قرب احياء مراسم عاشوراء يطل الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بعد نحو ساعة من الآن عبر شاشة المنار.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



ثمة مفارقات وتناقضات في المشهد اللبناني لا يمكن اغفالها وعدم التوقف عندها :

كنا بالحياد صرنا بالتدويل

كنا بايران في الجولان على حدود وتخوم اسرائيل صرنا باسرائيل على مشارف وحدود ايران في الخليج.

كنا بالانهيار صرنا بالانفجار

كنا بالتدقيق الجنائي في الاموال واين ذهبت صرنا بالتحقيق الجنائي بالارواح وكيف ازهقت

كنا بالعقوبات صرنا بالمساعدات

كنا باعادة اعمار سوريا عبر مرفأ بيروت صرنا باعادة اعمار بيروت نفسها

كنا بالتوجه شرقا عدنا لنكون الواجهة والوجهة والمواجهة غربا

انتظرناهم من الشرق فجاؤوا من الغرب كما قال الرئيس الراحل عبد الناصر اثر نكسة 1967

كنا بالاموال المسروقة صرنا بالاهراءات المحروقة

كنا بصفقة القرن صرنا بانفجار القرن

كنا بهم النازحين واللاجئين فصار ابناء مار مخايل والعكاوي والجميزة والمدور والرميل والصيفي والاشرفية وبرج حمود والخندق الغميق والباشورة نازحين في وطنهم.

كنا بتصعيد الحصار صرنا بتخفيض الدولار

كنا بحلم محاسبة الفاسدين فاستفقنا على حقيقة وواقع التغطية على المتورطين الذين حولوا العنابر الى مقابر

كنا بنفض المجتمع الدولي يده من لبنان صرنا بنصف العالم في شوارع بيروت

كنا بتكبيل الزعران بالاغلال صرنا بتحميل حسان دياب مسؤولية الاهمال

كنا بتجريم لصوص الهيكل صرنا بتكريم الفريسيين ونسل حنان وقيافا على المذبح

كنا بقيصر الروسي صرنا بقانون قيصر الاميركي

كنا على اساس طفح الكيل فعدنا الى دايفيد هيل ومع حبة هال ولا ينقص الا رفع اليد بتحية : هيل سيزر

كنا تقدمنا خطوة متواضعة الى الامام فعدنا مسافات شاسعة الى الوراء

في 6 اب من العام 1945 القى الاميركيون قنبلة ذرية على هيروشيما وناغازاكي . كانوا يومها امام خيارين : اما احتلال البر الياباني مع ما يترتب على ذلك من خسائر بشرية هائلة محتملة او افهام احفاد الساموراي بما ينتظرهم من اهوال وتدهور احوال . اختار اليابانيون تجرع الكأس الاميركية المرة

في 4 اب يظن من فجر او دبر او حضر او هيأ لابادة بيروت ان انفجار المرفأ انهى حربا لم تبدأ وطوى صفحة لم تفتح واسقط خصما بالضربة القاضية وسجل هدف الفوز في الثواني الاخيرة من المباراة.

ما حصل بداية وليس نهاية

في الحرب قايضوا ارضنا بالوطن البديل وبادلوا حياتنا بالبترودولار

اليوم يعودون الى النغمة ذاتها ويعزفون لحن الموت فوق غيوم بيروت

المعادلة اياها لم تتغير : الاستقرار لكم لكن القرار لنا واذا اردتم العكس فليكن. اعطونا القرار وخذوا الاستقرار. في يوم من ايام ولايته دخل احد مساعدي الرئيس الكبير فؤاد شهاب الى مكتبه وقال له : فخامة الرئيس كل الدراسات والابحاث تشير الى استبطان المياه الاقليمية اللبنانية لكميات كبيرة من النفط وعلينا ان ندرس جديا البدء بالتنقيب والحفر ليصبح دولة دولة نفطية غنية. يومها اجابه الرئيس اللواء بالاتي : يا ابني مش ناقصنا اعداء بعد. بيكفينا الاسرائيلي