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حمدان للبطريرك الراعي: انتظرناك أن تكون حامياً للجمهورية اللبنانية الحرة المستقلة‎

17
AUGUST
2020
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غرد العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:
نيافة الكاردينال مار بطرس بشارة الراعي ..
انتظرناك أن تكون موحداً لا محايداً من الديمان كما عهدناك دائماً في بكركي حيث أُعطي لك مجد لبنان ..
انتظرناك أن تكون حامياً للجمهورية اللبنانية الحرة المستقلة الوطن النهائي لكل أبنائها الجمهورية العربية الانتماء والهوية..
انتظرناك راعياً لقوة لبنان في قوته بمواجهة يهود التلمود الذين يهددون لبنان بسمائه وبحره وبره صبحاً ومساءً لانه نقيضهم في الوجود..
انتظرناك بشارة الخير العميم تجمع ولا تفرّق بحياد متسرع في ليلة صيف حارة ..
غبطة سيدنا البطريرك يا حامل المجد لكل لبنان جعلت المجد جزءً من كلٍّ حكراً على قلة من لبنان ..
نيافة البطريرك أهلنا الموارنة بأكثريتهم هم أنفسهم ركن ورمز رئاسي للإنحياز للبنان الذي هو أكبر من أن يُبلع وأصغر من أن يُقسّم بانحيازه الى محيطه المشرقي العربي ..
نيافة البطريرك اتفاقية القاهرة التي وقّعها اللبنانيون برعاية الرئيس جمال عبدالناصر كانت لكي تمنع يومذاك ما جرى فيما بعد عندما حُيّد لبنان عن قضايا الأمة بكانتونات طائفية ومتاريس مذهبية في قلب العاصمة بيروت فأصبحت خطوط التماس الدموية في داخله، وكلّفت بأيدي بعض من يصفقون لك اليوم مئات آلاف الشهداء وشلال الدم المقدس اللبناني الطاهر ..
نيافة البطريرك حذار من أن يكون الحياد الذي أعلنته مدخلاً لحرب أهلية متجددة تخدم أعداء لبنان وفي مقدمتهم يهود التلمود الذين يريدون حياد لبنان نهائياً عن وجوده كوطن نقيض أسباب اغتصابهم لأرض فلسطين ..
لا لحيادك نعم للجمهورية اللبنانية بأهلها وجيشها حامي الحمى ضد العدو اليهودي التلمودي والإرهابيين والمخربين في الداخل والخارج .. 
وأخيراً وليس آخراً التقدم الاجتماعي والازدهار الاقتصادي يا سيدنا البطرك يأتي بالقضاء على الفاسدين والمفسدين المذهبيين والطائفيين في كل مفاصل الادارة الرسمية في الدولة اللبنانية، وإسقاط الخطوط الحمر من المرجعيات الدينية عن اللصوص وناهبي المال العام.
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