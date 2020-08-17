قطاع الانتشار في التيار الوطني الحر يتسلم شحنة مساعدات مقدمة من التيار في الولايات المتحدة‎

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تسلم قطاع الإنتشار في التيار الوطني الحر شحنة مساعدات مقدمة إلى الشعب اللبناني من التيار الوطني الحر في الولايات المتحدة الأمريكية وهي أول شحنة من عدة شحنات ستصل تباعاً من الإنتشار اللبناني وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لدعم صمود الشعب اللبناني في وجه الأزمة المستفحلة على كل الجبهات.

يتوجه قطاع الإنتشار في التيار الوطني الحر بالشكر إلى منسق التيار الوطني الحر في الولايات المتحدة الأمريكية السيد إيلي عازار الذي كان عمله محورياً في تأمين الدعم ومساعد المنسق العام لقطاع الإنتشار عن ملف الولايات المتحدة السيد غطاس شلهوب والى منسقيات كاليفورنيا، اوهايو وتامبا إلى جهودهم الحثيثة لدعم اهلنا في لبنان عندما يدق النفير.