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#ضروري_نحكي الليلة عن انفجار بيروت و عن كواليس تشكيل الحكومة، خطة عملها، وتسمية رئيسها، المسار القضائي للتحقيق وتدويل اللجنة ، الطرح الفرنسي، والدعم العربي.

كل هذه الملفات وجميع تطورات الساعة الأخيرة على طاولة #ضروري_نحكي الليلة مع عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر وديع عقل والإعلامي علي حجازي.

ويتخلل الحلقة مداخلات مع كل من مستشار وزير الصحة د. محمد حيدر و مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر وغيرها.

تابعونا الليلة الساعة 10 مباشرة مع داليا داغرعالotv

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