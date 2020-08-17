living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيئة تنسيق لقاء الأحزاب ناقشت التطورات بعد انفجار المرفأ

17
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ناقشت هيئة تنسيق لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية بعد اجتماعها الدوري الذي عقدته في مقر الحزب السوري القومي الاجتماعي ببيروت، “الأوضاع الداخلية اللبنانية التي أعقبت الانفجار الكبير في المرفأ، والذي أدى إلى وقوع كارثة على المستوى البشري والاقتصادي والاجتماعي”.

وتوقفت في بيان، عند “مجموعة ملاحظات تحمل في طياتها مؤشرا خطيرا على وجود مؤامرة تستهدف الدولة بكل مكوناتها من جهة، وتعمل على التحريض على المقاومة تمهيدا لاستجلاب عدوان خارجي تحت عناوين مختلفة من جهة أخرى، وأبرزها ما يلي:
– مسارعة بعض القوى السياسية المرتبطة بالمشروع الأميركي إلى تحميل العهد والحكومة مسؤولية ما حصل للتعمية على المسؤولين الحقيقيين الذين تناوبوا على السلطة طوال السنوات الماضية، والذين توجد أدلة كبيرة بتورطهم في إحضار شحنة النيترات لإرسالها إلى المجموعات الإرهابية في سوريا.

– إثارة الشكوك حول وجود أسلحة للمقاومة في المرفأ للايحاء بمسؤوليتها عما حصل ولتضليل التحقيق مسبقا، كما حصل في العديد من الجرائم السابقة، والتي تبين لاحقا كذب ادعاءاتهم حولها، ليتراجعوا تحت ذريعة الاتهام السياسي.

– وجود حملة إعلامية منظمة للتصويب على العهد والمقاومة لتبرير المطالبة بتحقيق دولي تقوده دولة الشر الكبرى في العالم، والذي ستكون نتائجه معروفة مسبقا من خلال تبرئة المجرمين وتحميل المسؤولية للقوى الحريصة على السيادة والاستقلال الحقيقي.

– التدخلات الدولية السافرة في الشؤون الداخلية اللبنانية، والتي جاءت بعنوان المساعدة، لكنها بدأت بوضع الشروط والإملاءات لتشكيل حكومة لا لون لها ولا رائحة، يسهل إدارتها من قبل أميركا ومن يدور في فلكها.

 

– استحضار قوات عسكرية بعناوين مختلفة، لكنها في الحقيقة تشير إلى نوايا مبيتة لوضع لبنان تحت الوصاية الدولية واستهداف المقاومة من خلال السيطرة على الحدود لصالح الكيان الصهيوني”.

وأكدت هيئة التنسيق “ضرورة متابعة التحقيق حتى النهاية لمعرفة المتورطين والمقصرين والمتواطئين ومحاسبتهم من دون رحمة ليكونوا عبرة لغيرهم، وذلك من خلال الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية، مع تأكيد رفض أي تدخل دولي في التحقيق”.

كما دانت “كل الأصوات العميلة والخائنة التي حاولت تضليل التحقيق وإثارة الشكوك لدى الشعب اللبناني، وذلك لحسابات سياسية ضيقة، لكنها تتماهى مع الرغبات الأميركية الاسرائيلية”.

ودانت أيضا “وسائل الإعلام المنحازة ضد مصلحة الوطن وشعبه، والتي ساهمت وتساهم في بث الأحقاد والتحريض بين مكونات الشعب اللبناني وتدفعه إلى الاقتتال والحرب الأهلية، غير آبهة بالنتائج المترتبة على سياستها وأدائها”، مؤكدة “رفض كل التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية اللبنانية، أيا يكن مصدرها، لأن لبنان الذي حرر أرضه بسواعد أبنائه لا يمكن أن يسمح لكل دول الشر في العالم أن تملي عليه سياسته وقراراته”.

وأكدت أن “كل الحشود العسكرية التي جيء بها إلى لبنان لا يمكن أن ترهب الشعب اللبناني ومقاومت”، متسائلة: “هل إيصال المساعدات الطبية والغذائية إلى لبنان يتطلب مجيء قوات عسكرية، أم أن هناك أمرا آخر غير معلن؟”، وقالت: “مع تقديرنا لكل مساعدة تصل إلى لبنان من أي دولة أتت، نحذر من محاولة استغلال وجود قوات عسكرية أجنبية للقيام بأي عمل عدائي تجاه لبنان وشعبه”.

وفي سياق آخر، دانت “الخطوة الخيانية التي قامت بها الإمارات من خلال التطبيع مع الكيان الصهيوني، في محاولة لإعطاء شرعية لهذا الكيان الغاصب، مؤكدة أنه “مهما عمل الأميركيون لجر بعض الدول العربية إلى التطبيع مع العدو الاسرائيلي سيبقى الكيان الصهيوني في نظر شعوب الأمة وأحرارها جرثومة سرطانية في جسد هذه الأمة، ولا حل إلا باستئصالها وإزالتها من الوجود”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout