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الداخلية ذكرت بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة والوقاية

17
AUGUST
2020
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي الآتي:

"في ظل الارتفاع المتسارع لأعداد الاصابات بفيروس كورونا، والذي بات من المؤكد ان انتشاره في لبنان اصبح خارج السيطرة، وفي ظل تفشي هذا الوباء في كافة المناطق اللبنانية دون استثناء، وفي ظل الظروف الحساسة التي يمر بها لبنان، ولأن المسألة باتت تهدد حياة اللبنانيين بعد تجاوز اعداد المصابين قدرة المستشفيات على استيعابهم، تم تكليف المحافظين كل ضمن نطاقه اتخاذ الاجراءات المناسبة للحد من تفشي الوباء.

وعليه، تهيب وزارة الداخلية والبلديات بالمواطنين والمؤسسات الرسمية والخاصة التقيد بإرشادات السلامة العامة والوقاية حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم ومجتمعاتهم، وتؤكد على ان كل مواطن يجب ان يكون خفيرا لتجاوز هذه الازمة.

كما تتمنى الوزارة اعتماد المناوبة في كافة الإدارات الرسمية والمؤسسات الخاصة وفقا لجدول تعده الإدارة المختصة، وتذكر الجميع بضرورة العودة بشكل فوري الى اعتماد مبادىء السلامة العامة، أهمها:
- ارتداء الكمامة بصورة دائمة في كافة الأمكنة داخل وخارج اوقات العمل واثناء الانتقال.

- الالتزام بالمسافة الآمنة بين الأشخاص.

- تفادي الاكتظاظ مهما تكن الأسباب لا سيما داخل الإدارات الرسمية والمؤسسات الخاصة واثناء الانتقال بالمركبات الآلية.

- الاهتمام بالنظافة الشخصية "غسل اليدين بالماء والصابون واستعمال المعقمات".

- تعقيم كافة المشتريات قبل استعمالها.

- التشديد على عدم المصافحة والتقبيل.

- تفادي التجمعات الشعبية والمناسبات الاجتماعية على جميع انواعها.

- التشديد على عدم خروج الاشخاص من منازلهم والذين تزيد اعمارهم عن 65 عاما، الا لأسباب جد ضرورية (مراجعة طبيب ...الخ)".

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