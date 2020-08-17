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بعد صور زحمة المطار... توضيح من المديرية العامة للطيران المدني

17
AUGUST
2020
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صدر عن المديرية العامة للطيران المدني البيان التالي:
تناقلت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي صور تبين عدد كبير من المسافرين داخل قاعة المغادرة في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، وبان تلك الصور تدل على ان اعداد كبيرة من اللبنانيين بدات بالهجرة من لبنان،
ان المديرية العامة للطيران المدني توضح ما يلي:
ان معدل الركاب المغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي خلال النصف الاول من شهر آب لا يتعدى ٣٠٠٠ راكب يوميا ، وهو عدد قليل جدا بالمقارنة مع الاعوام السابقة حيث بلغ معدل الركاب المغادرين يوميا خلال شهر آب العام الماضي حوالي ٢٠ الف راكب ،
أما سبب الازدحام الذي ظهر في الصور التي تم تداولها فهو بسبب عطل طرأ على أحد جرارات الحقائب خلف كونتورات check -in ما بين الساعة الخامسة والساعة السابعة من صباح اليوم ، وهي الفترة التي يتم خلالها تسيير العديد من الرحلات من لبنان الى دول اوروبا والخليج العربي ، مما ادى الى تأخير انطلاق بعض الرحلات والى تجمع الركاب والحقائب داخل قاعة المغادرة ،وبعد ان تم اصلاح العطل عاد الوضع الى طبيعته ،
إن المديرية العامة للطيران المدني تطلب من الجميع توخي الدقة قبل نشر اي معلومات تتعلق يالمطار.

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