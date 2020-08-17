وزارة الصحة: 11 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 15 الحالي

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اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، "نتائج الدفعة الأولى من فحوصات PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 15/8/2020، وأظهرت النتائج وجود إحدى عشرة (11) حالة إيجابية وفق التالي:

رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتي رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة ليون : شركة TO رقم 4960 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة دلمان : شركة WLB رقم 4102 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (ست حالات إيجابية)".