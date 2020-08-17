انتهاء اعتصام اهالي الطلاب في الخارج امام مصرف لبنان بعد لقائهم سلامة... وهذا ما وعدهم به

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انتهى الاعتصام الذي نفذه اهالي الطلاب في الخارج بدعوة من الجمعية اللبنانية لاولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية أمام المصرف المركزي للمطالبة بتحويل المصاريف والاقساط لابنائهم بسعرالصرف الرسمي، باجتماع ضم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الى وفد من الجمعية ضم: الشيخ جهاد عبدالله، الدكتور حكمت مرتضى، اسعد الظاهر وعبير يحيى.

وشرح الوفد، بحسب بيان، "المشاكل التي يعاني منها الطلاب والاهالي والمخاطر المحدقة بمستقبل هؤلاء الطلاب من جراء عدم تقيد المصارف والصرافين بتعاميم الحاكم وتعسفهم تجاه الاهالي واذلالهم وما يسفر عن هذه السياسات من نتائج سلبية وكارثية على مستقبل هؤلاء الطلاب".

ونقل الوفد وعد سلامة "بمتابعة قضية الطلاب واصدار تعميم ملزم خلال الاسبوع الحالي لحين استصدار قانون من مجلس النواب على أن يتم تزويد المصرف المركزي بأسماء الصرافين والبنوك التي لا تلتزم بالتعميم".