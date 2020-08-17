توقيف شخص قتل والدته المسنة بواسطة رفش زراعي

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"بتاريخ 15/8/2020 أدخلت الى مستشفى دار الأمل الجامعي امرأة مسنة من مواليد عام 1936، نتيجة تعرضها لزلة قدم أمام منزلها الكائن في جرود مدينة الهرمل، وفقا لما أشيع، وبأن الحادث قضاء وقدر، وما لبثت ان فارقت الحياة، وجرى دفنها في اليوم التالي.

نتيجة للمتابعة من قبل مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تبين بأن الضحية قد تعرضت لضربة على رأسها بواسطة آلة حادة من قبل أحد أبنائها، على عكس ما كان يشاع.

من خلال عملية رصد دقيقة، تمكنت المفرزة من توقيف المشتبه بارتكابه جريمة القتل، ويدعى:

- ي. ج. (مواليد عام 1974، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بأنه أقدم على ضرب والدته ضربتين متتاليتين على رأسها، بواسطة رفش زراعي -جرى ضبطه- نتيجة لخلافات سابقة، وبأنه يعاني من أمراض واضطرابات عصبية.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".